Pabrangus auksui, gyventojai neša parduoti papuošalus: daugelį nustebina 1 dalykas

Šiais metais aukso kainos pasaulinėse biržose pasiekė istorines aukštumas – daugiau nei 4 tūkst. JAV dolerių (3476 eurų) už unciją (apie 111,74 eurų už gramą).
Tačiau parduodant seną žiedą lombarde ar supirkimo punkte realūs skaičiai dažną nustebina. Nors auksas – brangiausias per visą istoriją, už daugelį žiedų siūlomos sumos vos siekia keliasdešimt eurų.
Pinigų atgavo daug mažiau
Vilnietis Rokas (vardas pakeistas) prieš daugiau nei dešimtmetį piršosi merginai. Tačiau santykiai galiausiai nutrūko.
„Kažkiek emociškai saistė mintis, kad jį nešios, tad susigrąžinau. Ir, aišku, nieko su juo nedariau. Negi kitai merginai ar moteriai antrą kartą dovanosi?“ – pasakoja jis.
Girdėjęs, kad aukso kainos šoktelėjusios, Rokas nusprendė žiedą parduoti.
„Nedidelis, svėrė apie 1,8 gramo, bet gal tikėjausi kažkiek daugiau gauti nei 76 eurus (pirkdamas mokėjau gal apie 800 litų – kiek daugiau nei 200 eurų). Bet, aišku, lombarde pasakė, kad superka kaip laužą. Žodžiu, nesigailiu“, – tikina vilnietis.
Tuo metu marijampolietė Aistė, šiuo metu studijuojanti Vilniuje, sako niekada nesiryžusi parduoti močiutės žiedo. Ir visa tai todėl, kad sužinojo, jog vertės iš jo – nedaug.
„Nėra tekę parduoti, tik atsimenu, vienas juvelyras Marijampolėje sakė, kad nieko vertas, neapsimoka nešti į lombardą, nes nieko negausi. Rusų laikų auksas, nes močiutės žiedas. Tai jo praba truputį kitokia“, – prisimena Aistė.
Papuošalo grožis kainos nepadidina
Bendrovės „Novitera“ komercijos direktorius Julius Grinskis sako, kad auksinius žiedus parduoti atneša labai įvairūs žmonės – nuo paveldėjusiųjų iki tų, kurie po gyvenimo pokyčių nebenori nešioti senų simbolių.
„Verta pabrėžti, kad šie papuošalai dažnai turi ne tik materialinę, bet ir emocinę ar simbolinę vertę. Tai neretai tėvų ar senelių vestuviniai žiedai, šeimos palikimas, todėl sprendimas juos parduoti retai būna spontaniškas“, – pasakoja J. Grinskis.
Pasak jo, kainų šuolius labiausiai jaučia tie, kurie investuoja ar prekiauja metalo laužu. Įdomu, kad dabar žmonės dažniau parduoda ne auksą, o sidabrinius papuošalus.
„Daug žmonių nustemba sužinoję, kiek vertas jų senas žiedas, ypač jei jis pažeistas, praradęs estetinį vaizdą. Mes vertiname tik patį metalą – jo kiekį ir sudėtį. Papuošalo dizainas ar išvaizda kainai įtakos neturi. Todėl tai itin aktualu tiems, kurie turi sugadintus, nepataisomus žiedus“, – pabrėžia J. Grinskis.
Anot įmonės atstovo, šiuo metu aukso kaina yra „istoriškai aukšta“. Todėl tiems, kurie jau kurį laiką svarstė apie pardavimą, dabar palankus metas tai padaryti.
„Per pastaruosius penkerius metus aukso kaina pasaulinėse rinkose pakilo beveik dvigubai – nuo maždaug 50 iki 120 eurų už gramą aukščiausio kainų piko metu. Vis dėlto niekas negali tiksliai pasakyti, ar ši kaina jau pasiekė savo maksimalią ribą“, – tikina įmonės komercijos direktorius.
Aukso kaina kyla, bet kokybės nenuvertina
„Marry Me by Ribas“ atstovas pasakoja, kad aukso kainų rekordai tiesiogiai juntami ir jų kasdieniame darbe. Pasak jo, nors auksas brangsta, klientai vis tiek vertina kokybę ir patikimumą.
„Žiedai brangsta tiek, kiek brangsta žaliava, tačiau gamybos kokybė ir komfortas lieka tokie pat geri. Dalis žmonių domisi alternatyvomis, pavyzdžiui, platina, tačiau dauguma pasilieka prie kokybiško aukso žiedų, laikomų investicija visam gyvenimui“, – sako jis.
Anot jo, keičiasi ir pirkėjų įpročiai. Žmonės tampa sąmoningesni, labiau domisi techninėmis detalėmis, tačiau emocija išlieka svarbiausia. Tad atstovas mato dvi pagrindines tendencijas.
„Pirma – daugėja finansinio raštingumo – žmonės klausia apie prabą, lydinio sudėtį, realų svorį. Antra – emocija niekur nedingo. Vestuvinis žiedas pirmiausia yra simbolis, todėl mūsų užduotis – sujungti šiuos du pasaulius. Emociją padėti pagrįsti skaidria specifikacija – praba, svoris, meistrystė, garantijos“, – aiškina vyras.
Rinkoje, anot įmonės atstovo, daugėja lengvesnių, plonesnių ir pigesnių gaminių, tačiau įmonė esą renkasi kitą kelią:
„Mes prioritetu išlaikome kokybę ir ilgaamžiškumą – neploniname gaminių tik tam, kad sutaupytumėme, nenaudojame kompromisų.“
Kiek aukso iš tiesų yra jūsų žiede?
Pasak „Marry Me by Ribas“ juvelyro, Lietuvoje populiariausios vestuvinių žiedų prabos – 585 (14 karatų arba 2,8 gramo) ir 750 (18 karatų arba 3,6 gramo). Žiedų svoriai labai priklauso nuo modelio, pločio ir dydžio.
„Moteriški žiedai dažniausiai sveria apie 4–6 gramus, vyriški – 5–10 gramų. Rinkoje matome ir lengvesnių gaminių, kurių svoris gali siekti vos 1,5 gramo“, – sako jis.
Gryno aukso kiekis apskaičiuojamas paprastai. Iš pradžių praba dalijama iš 1000, o po to žiedo svoris dauginamas iš gauto skaičiaus. Pavyzdžiui, 5 gramų žiede 585 prabos (5 × 0,585) yra apie 2,93 g gryno aukso, o 7 gramų žiede 750 prabos (7 × 0,750) – apie 5,25 g.
Nors aukso kainos pastaruoju metu smarkiai išaugo, įmonės kolekcijos išlieka tokios pat kokybiškos kaip anksčiau. Juvelyras taip pat paaiškina, kaip žmogus gali įsivertinti, kiek jo žiedas vertas kaip auksas:
„Tauriojo metalo vertė skaičiuojama pagal formulę – žiedo svoris dauginamas iš prabos ir aukso kainos už gramą.“
Tačiau, jo teigimu, juvelyrinio gaminio vertė nėra vien metalo kaina. Į ją įeina:
- Meistrystė ir dizainas (darbo laikas, tikslumas, apdirbimas),
- kokybiškas lydinys (spalva, kietumas),
- komforto profilis ir dydžio korekcijų galimybės,
- garantijos, aptarnavimas (poliravimas, atnaujinimas, priežiūra),
- jei yra – brangakmeniai, inkrustacijos, sertifikatai.
Auksas – saugus prieglobstis, bet ne be rizikos
SEB banko Finansų rinkų departamento vyresnysis analitikas Linas Mickus sako, kad šiemet aukso kainos kilo dėl daugelio priežasčių – nuo geopolitinių įtampų iki investuotojų psichologijos.
„Vienos pagrindinės priežasties aukso brangimui išskirti negalima – tai kelių veiksnių kombinacija. Auksas įprastai laikomas saugiu turtu, kai pasaulyje išauga neapibrėžtumas, o pastarieji metai iššūkių tikrai nestokojo“, – aiškina ekonomistas.
Pasak jo, aukso brangimą šiemet paskatino karas Europoje, labai nenuspėjama Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) muitų politika ir vis dar išlikusi 3 proc. infliacija.
„Investuotojams kyla klausimų, kas kitais metais taps naujuoju JAV centrinio banko vadovu. Taip pat ar DonaldasTrumpas nepakirs šios itin svarbios institucijos nepriklausomumo, kas neabejotinai turėtų labai stiprų neigiamą poveikį dolerio pozicijai“, – sako L. Mickus.
Anot ekonomisto, JAV biudžeto deficitas yra santykinai didelis, skolos augimas kelia nerimą, o infliacija, nors ir sumažėjusi, vis dar aukšta. Tokios sąlygos skatina investuotojus ieškoti saugesnių alternatyvų, o auksas šioje vietoje išlieka klasikinis pasirinkimas.
Analitikas pažymi, kad prie kainų šuolio prisidėjo ir centriniai bankai, kurie pastaraisiais metais itin aktyviai pildė užsienio atsargų portfelius auksu. Be to, augant kainoms, į rinką įsiliejo ir daugiau naujų investuotojų, siekiančių „pataikyti ant bangos“.
„Tad pastaruoju metu stebėtą aukso kainos brangimą galima sieti tiek su fundamentaliais, tiek su spekuliaciniais veiksniais“, – teigia ekspertas.
Tiesa, nors biržoje aukso kaina iš tiesų istoriškai aukšta, tai nebūtinai reiškia, kad parduodant žiedą galima „išlošti“.
„Brangstanti aukso kaina daro įtaką ir supirkimo kainai, bet poveikis dažnai ateina su laiko uždelsimu. Be to, supirkimo punktai taiko įvairaus dydžio maržas, todėl rinkos kainos padidėjimas supirkimo kainose atsispindi tik iš dalies“, – aiškina L. Mickus.
Jis primena, kad supirkimo vietose vertinamas tik metalas kaip žaliava, o meninė ar sentimentinė dirbinio vertė į kainą neįskaičiuojama.
„Todėl supirkimo kaina gali būti mažesnė, nei tikisi pardavėjas“, – priduria ekonomistas.
Vis dėlto auksas, anot L. Mickaus, išlieka viena patikimiausių vertės saugojimo formų, nors ir nėra be rizikos.
„Auksas vis dar laikomas saugaus prieglobsčio turtu, tačiau jo kaina, kaip ir bet kurio kito finansinio turto, gali smarkiai svyruoti. Pavyzdžiui, po 2008-ųjų krizės aukso kaina kilo iki beveik 2 tūkst. JAV dolerių (1731 eurų) už unciją (55,7 euro užgramą), bet vėliau krito daugiau nei 40 procentų. Tad negalima atmesti galimybės, kad ir dabartinis šuolis išsikvėps, nors pasakyti kada – neįmanoma“, – sako ekonomistas.