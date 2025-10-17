Aukso kaina penktą dieną iš eilės muša rekordus

Aukso kaina už unciją (apie 31,1 gramo) ankstyvoje prekyboje pakilo 1,3 proc. iki beveik 4 tūkst. 380 JAV dolerių. Rekordinė buvo ir aukso kaina, skaičiuojant eurais – ji siekė 3 tūkst. 744 eurus.
Skaičiuojant doleriais, aukso kaina gerino rekordą penktą dieną iš eilės. Per 15 prekybos dienų tai buvo 11-a diena, kai pasiekta nauja aukščiausia vertė.
Vien tik per šį laiką auksas pabrango kiek daugiau nei 600 dolerių arba 16 proc. Nuo metų pradžios aukso kaina pakilo jau 67 proc.
Sidabro kaina penktadienį ūgtelėjo 0,4 proc. ir pasiekė 54,46 dolerio už unciją.