Kepenėlės šventiniam stalui: 3 receptai, kurie nustebins svečius

Svarbiausia – tinkamas paruošimas
Kiaulienos kepenėlės – maistingos, turinčios labai daug geležies, vitaminų ir mikroelementų. Jos išsiskiria intensyviu, žemišku skoniu, kuris nepalieka abejingų.
Kiaulienos kepenėlės – pigus ir kulinariškai įdomus produktas, jei žinai, kaip jį paruošti, pavyzdžiui, kepenėles gerai suminkština pienas. Tinkamai paruoštos, jos tampa švelnios ir puikiai dera su svogūnais, kreminiais padažais ar rūgščiais priedais, tokiais kaip rauginti agurkai ar kopūstai. Ar tai būtų paštetas, ar karštas patiekalas, kiekvienas gali atrasti sau tinkamiausią variantą kasdienai ir šventėms
Šventinio stalo pažiba: kiaulienos kepenėlių terinas su daržovėmis
Kiaulienos kepenėlių terinas, arba sluoksniuotis, yra prancūziškas užkandis, kurį pagaminti – itin nesudėtinga. Be to, tai – idealus patiekalas, kurį įvertins mėgstantys mėsą, nes jame rasite ir kepenėlių, ir faršo, ir šoninės, o daržovės terinui suteiks malonaus sotumo.
Reikės:
- 500 g kiaulienos kepenėlių
- 200 g maltos kiaulienos
- 1 didelio svogūno
- 2 skiltelių česnako
- 2 kiaušinių
- 1 morkos (smulkiai tarkuota)
- 0,5 saldžios raudonos paprikos (smulkiai pjaustytos)
- 100 ml „Pilos“ grietinėlės
- 1 šaukšto miltų
- 1 šaukštelio druskos
- Juodųjų pipirų, mairūno ar čiobrelių
- Kelių juostelių rūkytos šoninės
Paruošimas:
- Paruoškite kiaulienos kepenėles: nuvalykite, supjaustykite jas gabalais ir pakepkite keptuvėje 3–4 min., kad pasikeistų spalva. Pasistenkite jų neperkepti, kad nesukietėtų.
- Pakepintas kepenėles sumalkite mėsmale arba sutrinkite maisto trintuvu kartu su svogūnu ir česnaku.
- Sumaišykite mišinį su malta kiauliena ir visais likusiais ingredientais: kiaušiniais, grietinėle, morkomis, paprika, prieskoniais. Masė turi būti vientisa, tiršta.
- Pasiimkite 20–22 cm ilgio formą ir išklokite jos dugną rūkytos šoninės juostelėmis.
- Supilkite masę į formą, uždenkite folija. Kepkite 160 °C temperatūros orkaitėje apie 60–75 min., kol vidus sutvirtės.
- Atvėsinkite patiekalą, palaikykite šaldytuve bent 4–6 val. arba per naktį.
- Paruoštą teriną padėkite ant lėkštės. Supjaustykite jį riekelėmis ir mėgaukitės šventiškai gardžiu šaltu užkandžiu.
Laikui nepavaldi klasika: keptos kiaulienos kepenėlės su svogūnais
Šventės – šventėmis, bet gardžiais patiekalais norisi pasimėgauti ir kasdieną. Puikus kandidatas – keptos kiaulienos kepenėlės su svogūnais, kurias kviečia pasigaminti prekybos tinklas „Lidl“.
2–3 porcijoms reikės:
- 500 g šviežių kiaulienos kepenėlių
- 2 didelių svogūnų
- 2 skiltelių česnako
- 100 ml „Pilos“ pieno (mirkymui)
- 2 šaukštų miltų
- Druskos, juodųjų pipirų pagal skonį
- Aliejaus kepimui
- Trupučio „Pilos“ sviesto
- Bulvių košės, marinuotų arba šviežių daržovių patiekimui
Paruošimas:
- Nuvalykite kepenėles, supjaustykite jas ~1,5 cm storio juostelėmis ir pamirkykite piene 30–60 min.
- Įkaitinkite keptuvę ir įpilkite aliejaus. Susmulkinkite svogūnus ir suberkite juos į keptuvę. Apkepkite iki auksinės spalvos, o tada atidėkite į šalį.
- Ištraukite kepenėles iš pieno ir nusausinkite jas. Lengvai apvoliokite miltuose.
- Kepkite kepenėles ant stiprios ugnies, po 3–4 min. iš kiekvienos pusės. Neperkepkite, kad jos nesukietėtų.
- Į keptuvę sudėkite atgal pakepintus svogūnus. Įdėkite sviesto, uždenkite dangčiu ir palaikykite apie 5 min. nukėlus nuo ugnies.
- Patiekite patiekalą su bulvių koše, marinuotomis arba šviežiomis daržovėmis.
Nepakartojamas kiaulienos kepenėlių paštetas
Ko gero, jokios Kalėdos neapsieina be paštetų, o tikroji šventinio stalo žvaigždė – kiaulienos kepenėlių paštetas. Tai – gardus ir nebrangus patiekalas, kuris pasotins visus jūsų svečius.
Reikės:
- 400 g kiaulienos kepenėlių
- 1 didelio svogūno
- 2 skiltelių česnako
- 100 g „Pilos“ sviesto (50 g kepimui ir 50 g aplieti paštetui)
- 50 ml „Pilos“ grietinėlės
- Druskos, juodųjų pipirų pagal skonį
- Spanguolių, vyšnių ar kito rūgštesnio džemo, skrudintos duonos patiekimui
Paruošimas:
- Supjaustykite kepenėles gabaliukais, apkepkite svieste kartu su smulkintais svogūnu ir česnaku, kol pakeis spalvą – tam reikės apie 5 minučių. Pagardinkite druska ir pipirais.
- Sudėkite viską į maisto trintuvą, įpilkite grietinėlės ir sutrinkite iki kreminės masės.
- Sudėk į indą, o paviršių apipilkite tirpintu sviestu: jis suteiks daugiau skonio ir išlaikys šviežumą.
- Palikite paštetą šaldytuve bent 2–3 val.
- Patiekite su skrudinta duona, spanguolių, vyšnių ar kitu rūgštesniu džemu.
Skanaus!
