Vėl aktyviau perkamas auksas: „Galėtumėme jį apibūdinti kaip visų baimių – tiek geopolitinių, tiek ekonominių – sumą“

O dėl visko esą kaltos Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), kurias veikia Donaldo Trumpo muitų politika, neapibrėžtumas dėl ateities.
Žiedai, apyrankės ir kiti papuošalai. Indonezijos gyventojai perka viską, kas pagaminta iš aukso – taip investuoja į ateitį.
„Kol turiu laisvų pinigų auksui pirkti, visada jaučiuosi saugiai investuodama į auksą, o ne į kitas priemones“, – sakė Džakartos gyventoja Amora Fatharaski.
Auksas pasaulyje šiuo metu brangsta itin greitai. Prieš metus viena aukso trojos uncija kainavo kiek daugiau nei 2,5 tūkst. dolerių (2902,7 euro), vakar viršijo 4 tūkst. (4644,4 euro). Aukso vertę šiuo metu kelia JAV, kurių centrinis bankas planuoja keisti bazines palūkanų normas. Dalį nuopelnų turi prisiimti ir D. Trumpas.
„Yra tikimybė, kad Amerikos centrinis bankas toliau mažins palūkanas ir kad Amerikoje gali spartėti infliacija dėl tarifų. Tai yra du pagrindiniai aspektai, kurie veda aukso kainą aukštyn“, – aiškino „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
„Aukso rinka šiais metais iki šiol augo. Vien rugsėjo mėnesį matėme apie 12 proc. pelną, o bendrai aukso luitai šiais metais iki šiol pakilo apie 50 proc.“ – komentavo „Reuters global isdustry“ redaktorė Veronica Brown.
Planuojama didinti kainas
Infliacija JAV, prognozuojama, didės, nes vietos sandėliuose mažėja pigesnių prekių, kurios buvo įvežtos į Ameriką dar iki įsigaliojant muitams. Aukso vertę kelia ir išaugusi jo paklausa.
„Įvairūs centriniai bankai taip pat pradėjo aktyviau supirkinėti auksą. Vienas iš centrinių bankų, kuris tą daro, tai – Kinijos. Tai susiję su paaštrėjusiu santykiu su Amerika“, – aiškino A. Izgorodinas.
Įprastai į auksą saugumo ieškantys investuotojai atsigręžia, kai rinkose padaugėja neapbrėžtumo, rizikų.
„Rizikų turime labai daug, globalios geopolitinės rizikos ir uždaryta JAV Vyriausybė dėl skolos lūbų nepakėlimo. Kyla rizikos, kad svarbiausia pasaulio ekonomika gali pradėti braškėti dėl to, kad politikai nesusitaria“, – pasakojo ekonomistas Marius Dubnikovas.
„Jei auksą laikytumėme veidrodžiu, atspindinčiu likusį pasaulį, galėtumėme jį apibūdinti kaip visų baimių – tiek geopolitinių, tiek ekonominių – sumą“, – apibendrino V. Brown.
Ekspertai – apie aukso brangimą
Užsienio valstybių ekonomistai prognozuoja, kad aukso kaina iki kitų metų galo gali pasiekti beveik 5 tūkst. eurų už unciją.
„Jei atsižvelgsite į tai, ką sako kai kurie didieji investiciniai bankai, iš jų perspektyvos tikimės, kad kainos ir toliau kils. Jie mano, kad kainų kilimas tęsis ir 2026-aisiais. Mūsų prognozė, iki kitų metų gruodžio pabaigos uncija kainuos apie 4,9 tūkst. dolerių (5689,39 euro)“, – dėstė V. Brown.
„Aš manau, kad dar kurį laiką aukso kaina gali kilti, bet iš kitos pusės prognozuoti, kad mes matysime tolimesnį kažkokį milžinišką augimą būtų labai rizikinga, nes aukso kaina jau ir taip muša istorinius rekordus“, – svarstė A. Izgorodinas.
Tiesa, ekonomistai ragina gyventojus gerai pagalvoti prieš perkant auksą.
„Kiekvienas rekordas dažniausiai sako, kad kyla rizika, kad ta kaina neišsilaikys. Susižavėjus tuo kilimu, siūlyčiau atsargai vertini savo galimybes investuoti. Tuo labiau, kad jeigu neinvestavote tada, kai jis kilo, greičiausiai kyla rizika, kad turėsite, kai jis krenta“, – įspėjo M. Dubnikovas.
Pasaulyje brangsta ne tik aukso ir bet ir platinos luitai.
