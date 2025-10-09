Trumpas pasiūlė vienai šaliai trauktis iš NATO

Aljanso narės birželį susitarė padidinti savo karines išlaidas iki 5 proc. nuo BVP. Tačiau Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas tuo metu pareiškė, kad nesutiks su keliamu tikslu.
Trumpas siūlo svarstyti apie Ispanijos pasitraukimą iš NATO
P. Sanchezas tikslą pavadino nesuderinamu su Ispanijos „gerovės valstybe ir pasaulėžiūra“.
Ketvirtadienį susitikimo su Suomijos prezidentu Aleksanderiu Stubbu metu D. Trumpas pareiškė, kad Europos lyderiai turi įtikinti Ispaniją didinti savo įsipareigojimus Aljansui.
„Jūs turėsite pradėti kalbėtis su Ispanija. Turite jiems paskambinti ir išsiaiškinti, kodėl jie taip vėluoja“, – nurodė D. Trumpas.
„Jie neturi jokios priežasties to nedaryti, bet nieko tokio. Galbūt jūs turėtumėte juos atvirai išmesti iš NATO“, – pareiškė jis.
Ispanija į NATO įstojo 1982 m.
