Iš JAV – perspėjimas Rusijai: turime galingų ir bauginančių pajėgumų

Anot jo, ginkluotė galėtų būti dislokuota Ukrainoje ir turėtų potencialą pakeisti padėtį kare.
„Turime pajėgumų, kurie šiuo metu nėra dislokuoti Ukrainos karo lauke, kurie yra bauginantys, galingi ir gali tiesiogine prasme padaryti rimtą žalą mūsų pasirinktu laiku ir vietoje“, – sako jis.
Ukrainai reikalinga papildoma pagalba
Ukraina bando gauti papildomą karinę pagalbą. Rusijos pajėgos bando veržtis į priekį fronto linijoje, ypač šalies rytuose. Padėtis pablogėjo, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įšaldė tiesioginę karinę pagalbą Ukrainai.
Daugelis JAV ginklų sistemų, įskaitant „Patriot“ oro gynybos sistemas, yra pristatomos Ukrainai, už jas moka Europos partneriai.
Tačiau D. Trumpo neseniai į neigiamą pusę pasikeitęs požiūris į V. Putiną pakurstė viltis, kad artimiausias posūkis gali būti palankus Kyjivui.
JAV iškėlė galimybę tiekti Ukrainai tolimosios veikimo raketas „Tomahawk“.
Ukrainos aukščiausių pareigūnų delegacija kitą savaitę lankysis JAV.
