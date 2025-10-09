Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš JAV – perspėjimas Rusijai: turime galingų ir bauginančių pajėgumų

2025-10-09 22:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 22:57

JAV gali suteikti Ukrainai papildomų karinių pajėgumų, kad padėtų sustiprinti pozicijas prieš Rusiją ir priverstų Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo, sako JAV ambasadorius NATO Matthew Whitaker, skelbia „Bloomberg“.

B-52 bombonešis (nuotr. SCANPIX)
18

JAV gali suteikti Ukrainai papildomų karinių pajėgumų, kad padėtų sustiprinti pozicijas prieš Rusiją ir priverstų Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo, sako JAV ambasadorius NATO Matthew Whitaker, skelbia „Bloomberg".

6

Anot jo, ginkluotė galėtų būti dislokuota Ukrainoje ir turėtų potencialą pakeisti padėtį kare.

„Turime pajėgumų, kurie šiuo metu nėra dislokuoti Ukrainos karo lauke, kurie yra bauginantys, galingi ir gali tiesiogine prasme padaryti rimtą žalą mūsų pasirinktu laiku ir vietoje“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Ukrainai reikalinga papildoma pagalba

Ukraina bando gauti papildomą karinę pagalbą. Rusijos pajėgos bando veržtis į priekį fronto linijoje, ypač šalies rytuose. Padėtis pablogėjo, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įšaldė tiesioginę karinę pagalbą Ukrainai.

Daugelis JAV ginklų sistemų, įskaitant „Patriot“ oro gynybos sistemas, yra pristatomos Ukrainai, už jas moka Europos partneriai.

Tačiau D. Trumpo neseniai į neigiamą pusę pasikeitęs požiūris į V. Putiną pakurstė viltis, kad artimiausias posūkis gali būti palankus Kyjivui.

JAV iškėlė galimybę tiekti Ukrainai tolimosios veikimo raketas „Tomahawk“.

Ukrainos aukščiausių pareigūnų delegacija kitą savaitę lankysis JAV.

