TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusams apšaudžius Slovianską ir Kostiantynivką, žuvo civilis, 11 buvo sužeisti

2025-10-09 22:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 22:04

Rusijos pajėgoms ketvirtadienį apšaudžius Slovianską ir Kostiantynivką, žuvo civilis ir 11 buvo sužeisti, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Donecko srities prokuratūra.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

0

Jos duomenimis, į Slovianską buvo paleistos trys sklendžiančios bombos. Smogta gyvenamajam rajonui. Čia nukentėjo trys moterys ir keturi vyrai, kurių amžius nuo 45 iki 79 metų.

Ir Kostiantynivkoje atakuoti civiliai. Per dronų smūgį prieš automobilį žuvo 58-erių civilis. Dar keturi asmenys buvo sužeisti.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Donecko srityje žuvo 3 tūkst. 673 žmonės ir 8 tūkst. 290 buvo sužeista. Nustatyti tikslaus aukų skaičiaus Mariupolyje ir Volovachoje nėra galimybės.

