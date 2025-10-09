Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas: Rusija ir Ukraina netrukus sės prie derybų stalo

2025-10-09 23:04 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-09 23:04

Prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad, nepavykus susitarti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl paliaubų, Jungtinės Valstijos ir NATO sąjungininkės „didina spaudimą“, kad būtų nutrauktas karas Ukrainoje.

Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
18

5

„Taip, mes didiname spaudimą“, – Ovaliajame kabinete susitikęs su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu žurnalistams sakė D. Trumpas.

(18 nuotr.)
„Mes didiname jį kartu. Mes visi jį didiname. NATO puikiai padirbėjo“, – pridūrė jis.

Diplomatinės pastangos užbaigti Ukrainoje jau ketvirtus metus trunkantį karą buvo bevaisės, o rugsėjo mėnesį Kremlius pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos taikos derybose yra daroma „pauzė“.

D. Trumpas tikisi, kad Rusija ir Ukraina netrukus prisijungs prie derybų dėl konflikto sprendimo.

„Tai baisus karas. Jis blogesnis už bet kokį konfliktą nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Jūs matote žūstančius žmones. Tai Rusija ir Ukraina. Manau, mes ten sudarysime susitarimą, mes tai padarysime. Jie turi daug priežasčių tai padaryti. Ir manau, kad jie netrukus prisės prie derybų stalo“, – pareiškė D. Trumpas.

