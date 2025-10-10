Naftos kainos ritasi žemyn: pokyčius vairuotojai pamatys ir degalinėse?

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ryte sumenko 0,36 proc. iki 64,98 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,3 proc. iki 61,32 JAV dolerio už barelį.
Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ ketvirtadienį pasiekė susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože, pagal kurį per kelias dienas gali būti išlaisvinti likę gyvi įkaitai.
Susitarime taip pat numatoma, kad Izraelis paleis šimtus palestiniečių kalinių ir sudarys sąlygas pagalbos srautui į Gazos Ruožą.
Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ turi paleisti visus įkaitus, o Izraelis atitrauks savo karius iki sutartos linijos, pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) po to, kai Egipte vykusiose derybose dėl amerikiečių lyderio 20 punktų taikos plano buvo pasiektas susitarimas.
Visgi naftos kainos šią savaitę turėtų užbaigti prieaugiu, kurį, be kita ko, paskatino žinia apie tai, kad Jungtinės Valstijos paskelbė sankcijas daugiau nei 50 asmenų, įmonių ir laivų, susijusių su Irano prekyba energijos ištekliais, įskaitant svarbų importo terminalą ir vieną Kinijos naftos perdirbimo gamyklą.
Be to, naujausi duomenys parodė, kad JAV komercinės naftos atsargos padidėjo antrą savaitę iš eilės.