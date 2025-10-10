Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naftos kainos ritasi žemyn: pokyčius vairuotojai pamatys ir degalinėse?

2025-10-10 09:42 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-10 09:42

Dėl įvykių Artimuosiuose Rytuose sumažėjus geopolitinės rizikos priedui, naftos kainos penktadienį toliau traukia žemyn.

Kuras, degalinė (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)

Dėl įvykių Artimuosiuose Rytuose sumažėjus geopolitinės rizikos priedui, naftos kainos penktadienį toliau traukia žemyn.

REKLAMA
0

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ryte sumenko 0,36 proc. iki 64,98 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,3 proc. iki 61,32 JAV dolerio už barelį.

Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ ketvirtadienį pasiekė susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože, pagal kurį per kelias dienas gali būti išlaisvinti likę gyvi įkaitai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitarime taip pat numatoma, kad Izraelis paleis šimtus palestiniečių kalinių ir sudarys sąlygas pagalbos srautui į Gazos Ruožą.

REKLAMA
REKLAMA

Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ turi paleisti visus įkaitus, o Izraelis atitrauks savo karius iki sutartos linijos, pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) po to, kai Egipte vykusiose derybose dėl amerikiečių lyderio 20 punktų taikos plano buvo pasiektas susitarimas.

REKLAMA

Visgi naftos kainos šią savaitę turėtų užbaigti prieaugiu, kurį, be kita ko, paskatino žinia apie tai, kad Jungtinės Valstijos paskelbė sankcijas daugiau nei 50 asmenų, įmonių ir laivų, susijusių su Irano prekyba energijos ištekliais, įskaitant svarbų importo terminalą ir vieną Kinijos naftos perdirbimo gamyklą.

Be to, naujausi duomenys parodė, kad JAV komercinės naftos atsargos padidėjo antrą savaitę iš eilės.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų