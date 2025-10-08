Lietuvių vairuotojų bumas Estijoje: situacija dėl degalų visiškai pasikeitė

Seniau Estijos vairuotojai pildavosi kurą piečiau esančiose šalyse, kur degalai buvo pigesni, bet dabar situacija pasikeitė.
„Estijos taikomas akcizas dyzelinui – mažiausias Baltijos šalyse. Skirtumas su Latvija yra tik keli centai, o lyginant su Lietuva, jis kainuoja net 10 centų mažiau, neįskaitant PVM. Jei atsižvelgsime ir į rugsėjį prasidėjusį degalų kainų karą, toks skirtumas yra labai didelis“, – televizijos naujienų laidai „Aktuaalne kaamera“ sakė degalinių tinklo „Terminal“ valdybos narys Alanas Vahtas.
Dėl šios priežasties Estija tapo mėgstamiausia Baltijos šalių tolimųjų reisų vairuotojų vieta užsipilti kuro. Anksčiau tokį statusą turėjo Latvija arba Lietuva.
„Estijoje stipriai padaugėjo automobilių su lietuviškais valstybiniais numeriais, kurie čia užsipildo degalų bakus. Jei pažvelgsime į bendrą dyzelino suvartojimą, jis vidaus rinkoje išliko stabilus arba šiek tiek sumažėjo, tačiau dėl didesnio akcizo mokesčio Lietuvoje – ten degalai yra brangesni – Estijoje degalų šiemet pilasi kur kas daugiau lietuvių vairuotojų“, – teigė Estijos degalinių tinklo „Alexela“ verslo plėtros vadovas Tarmo Kärsna.
Įtaka pardavimų rezultatams
A. Vahto teigimu, per pastaruosius ketverius metus dyzelino pardavimai Estijoje išaugo 10 proc.
„Lyginant (...) aštuonis mėnesius su praėjusių metų laikotarpiu, augimas sudarė 2 proc.“, – pažymėjo „Terminal“ valdybos narys.
Nors Estijoje degalų akcizo mokesčiai turėtų didėti 2026 m. ir 2027 m., jie vis tiek turėtų išlikti mažesni nei kaimyninėse pietinėse šalyse.
„Šiuo metu yra įtvirtinta, kad Estijoje akcizo mokesčiai didės kasmet po maždaug penkis centus. Čia didelių staigmenų nėra. O Lietuva jau pakėlė kainas“, – sakė T. Kärsna.
„Kai kitais metais Estijoje padidės akcizas, jis taip pat padidės Latvijoje ir Lietuvoje, bet Estijoje jis vis dar bus vienu centu mažesnis nei Latvijoje. Dabar jis yra dviem centais mažesnis, o palyginti su Lietuva, kainų skirtumas išaugs iki 14 centų, neįskaitant PVM. Iki 2027 m. mūsų tarifas padidės, Lietuvos tarifas taip pat padidės, todėl skirtumas išliks 14 centų, neįskaitant PVM“, – paaiškino A. Vahtas.
Estijoje akcizas dyzelinui 2025 m. gegužę padidėjo nuo 0,399 iki 0,428 euro už litrą. Šių metų rugpjūčio duomenimis, dyzelino akcizas Lietuvoje siekia 0,520 euro už litrą.