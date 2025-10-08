Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Lietuvių vairuotojų bumas Estijoje: situacija dėl degalų visiškai pasikeitė

2025-10-08 16:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 16:48

Vis daugiau tolimųjų reisų vairuotojų iš Lietuvos ėmė piltis kurą Estijoje, kuri taiko daug mažesnį akcizą dyzelinui, pranešė Estijos visuomeninis transliuotojas ERR.

Degalinė (nuotr. Elta)

Vis daugiau tolimųjų reisų vairuotojų iš Lietuvos ėmė piltis kurą Estijoje, kuri taiko daug mažesnį akcizą dyzelinui, pranešė Estijos visuomeninis transliuotojas ERR.

REKLAMA
0

Seniau Estijos vairuotojai pildavosi kurą piečiau esančiose šalyse, kur degalai buvo pigesni, bet dabar situacija pasikeitė.

„Estijos taikomas akcizas dyzelinui – mažiausias Baltijos šalyse. Skirtumas su Latvija yra tik keli centai, o lyginant su Lietuva, jis kainuoja net 10 centų mažiau, neįskaitant PVM. Jei atsižvelgsime ir į rugsėjį prasidėjusį degalų kainų karą, toks skirtumas yra labai didelis“, – televizijos naujienų laidai „Aktuaalne kaamera“ sakė degalinių tinklo „Terminal“ valdybos narys Alanas Vahtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl šios priežasties Estija tapo mėgstamiausia Baltijos šalių tolimųjų reisų vairuotojų vieta užsipilti kuro. Anksčiau tokį statusą turėjo Latvija arba Lietuva.

REKLAMA
REKLAMA

„Estijoje stipriai padaugėjo automobilių su lietuviškais valstybiniais numeriais, kurie čia užsipildo degalų bakus. Jei pažvelgsime į bendrą dyzelino suvartojimą, jis vidaus rinkoje išliko stabilus arba šiek tiek sumažėjo, tačiau dėl didesnio akcizo mokesčio Lietuvoje – ten degalai yra brangesni – Estijoje degalų šiemet pilasi kur kas daugiau lietuvių vairuotojų“, – teigė Estijos degalinių tinklo „Alexela“ verslo plėtros vadovas Tarmo Kärsna.

REKLAMA

Įtaka pardavimų rezultatams

A. Vahto teigimu, per pastaruosius ketverius metus dyzelino pardavimai Estijoje išaugo 10 proc. 

„Lyginant (...) aštuonis mėnesius su praėjusių metų laikotarpiu, augimas sudarė 2 proc.“, – pažymėjo „Terminal“ valdybos narys.

Nors Estijoje degalų akcizo mokesčiai turėtų didėti 2026 m. ir 2027 m., jie vis tiek turėtų išlikti mažesni nei kaimyninėse pietinėse šalyse.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo metu yra įtvirtinta, kad Estijoje akcizo mokesčiai didės kasmet po maždaug penkis centus. Čia didelių staigmenų nėra. O Lietuva jau pakėlė kainas“, – sakė T. Kärsna.

„Kai kitais metais Estijoje padidės akcizas, jis taip pat padidės Latvijoje ir Lietuvoje, bet Estijoje jis vis dar bus vienu centu mažesnis nei Latvijoje. Dabar jis yra dviem centais mažesnis, o palyginti su Lietuva, kainų skirtumas išaugs iki 14 centų, neįskaitant PVM. Iki 2027 m. mūsų tarifas padidės, Lietuvos tarifas taip pat padidės, todėl skirtumas išliks 14 centų, neįskaitant PVM“, – paaiškino A. Vahtas.

Estijoje akcizas dyzelinui 2025 m. gegužę padidėjo nuo 0,399 iki 0,428 euro už litrą. Šių metų rugpjūčio duomenimis, dyzelino akcizas Lietuvoje siekia 0,520 euro už litrą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų