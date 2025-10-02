Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: per savaitę Lietuvoje degalai brango 0,4–0,6 proc.

2025-10-02 12:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 12:17

Pastarąją savaitę šalyje degalai ir toliau brango – benzino kaina didėjo 0,4 proc., o dyzelino – 0,6 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Transportas BNS Foto

Pastarąją savaitę šalyje degalai ir toliau brango – benzino kaina didėjo 0,4 proc., o dyzelino – 0,6 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

0

Agentūros duomenimis, rugsėjo 29-ąją litras benzino šalies degalinėse vidutiniškai kainavo 1,41 euro, dyzelinas – 1,48 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sumažėjo ir rugsėjį sudarė 7–9 centus.

Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,1–2 proc., o Estijoje ir Latvijoje sumažėjo atitinkamai 0,4 proc. ir 0,3 procento.

Per mėnesį benzino kaina benzino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,9–1,7 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 9,4 procento.

Lenkijoje litras benzino šiuo metu kainuoja 1,39 euro – arba 2 centais pigiau nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,42 Eur/l ir 1,54 Eur/l.

Tuo metu dyzelino vidutinės kainos aptariamu laikotarpiu padidėjo visose lyginamose šalyse 0,4–1,7 proc., išskyrus Latviją, kur kaina sumažėjo 0,4 procento. 

Per mėnesį dyzelino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,9–5,1 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 7,5 procento.

Lenkijoje dyzelinas vidutiniškai kainuoja 1,40 Eur/l  8 centais pigesnis nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,29 Eur/l ir 1,52 Eur/l.

Rugsėjo mėnesį didmeninės benzino ir dyzelino kainos išaugo apie 2 centus. 

Žaliavinė nafta rugsėjį į Lietuvą įvežama iš Saudo Arabijos, Jungtinės Karalystės, Alžyro ir Norvegijos.

