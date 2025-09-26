Degalai Baltijos šalyse šią savaitę atpigo Lietuvoje ir Estijoje, pabrango Latvijoje

Pigiausi degalai Estijoje, o brangiausi – Latvijoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę smuko 6 centais iki 1,459 euro, o Taline – 3 centais iki 1,369 euro. Rygoje šios rūšies benzino litras pabrango 6 centais iki 1,554 euro.
98 markės benzino litras Vilniuje per savaitę atpigo 6 centais iki 1,558 euro, o Taline – 3 centais iki 1,429 euro, bet Rygoje pabrango 6 centais iki 1,624 euro.
Dyzelino litras per savaitę Lietuvos sostinėje atpigo taip pat 6 centais iki 1,499 euro, o Taline – 2 centais iki 1,234 euro. Rygoje dyzelino litras pabrango 7 centais iki 1,534 euro.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
