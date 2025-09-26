Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Degalai Baltijos šalyse šią savaitę atpigo Lietuvoje ir Estijoje, pabrango Latvijoje

2025-09-26 15:25 / šaltinis: BNS
2025-09-26 15:25

Degalai Baltijos šalyse per pastarąją savaitę kiek atpigo Lietuvoje ir Estijoje, bet šiek tiek pabrango Latvijoje, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

„Circle K“ kelioms valandoms sumažina degalų kainą 20 centų: Lietuvos gyventojų nuomone, jie – kokybiškiausi

0

Pigiausi degalai Estijoje, o brangiausi – Latvijoje.

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę smuko 6 centais iki 1,459 euro, o Taline – 3 centais iki 1,369 euro. Rygoje šios rūšies benzino litras pabrango 6 centais iki 1,554 euro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

98 markės benzino litras Vilniuje per savaitę atpigo 6 centais iki 1,558 euro, o Taline – 3 centais iki 1,429 euro, bet Rygoje pabrango 6 centais iki 1,624 euro.

Dyzelino litras per savaitę Lietuvos sostinėje atpigo taip pat 6 centais iki 1,499 euro, o Taline – 2 centais iki 1,234 euro. Rygoje dyzelino litras pabrango 7 centais iki 1,534 euro.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

