Ruoškitės: įšaldys akcizą degalams, bet taikiklyje – alkoholis, cigaretės ir PVM lengvata šildymui

Į užsienio kelionę susiruošęs vilnietis Ramūnas su šeima ir augintiniu, Marijampolės degalinėje sustojo prisipildyti baką degalų, kad kuo toliau nuvažiuotų ir negaištų laiko ieškodamas palankių degalų kainų užsienio degalinėse. Visgi vyras nepatenkintas Lietuvoje kasmet didinamais degalų mokesčiais.
Gyventojai skundžiasi
„Vyriausybė, Aplinkos, Finansų ministerija turėtų remti pažeidžiamas grupes per lengvatas. Faktas, kad kuro kainos tik didės“, – teigia vilnietis Ramūnas.
Kiti vairuotojai taip pat piktinasi, kad nuo Naujųjų metų degalai gali dar labiau pabrangti dėl praėjusios kadencijos Seimo patvirtinto mokesčių didėjimo plano. Pagal jį 1 litras dyzelino kitąmet vėl brangs apie 10 centų, o benzinas apie 5 centus:
„Brangoka, ypač dyzelinas“, – dalijasi gyventojas.
„Galėtų palengvinti, 10–20 ct pigiau“, – teigia pašnekovas.
„Jei pigiau būtų, žmonės pirktų, būtų didesnis pelnas valstybei“, – dalijasi gyventoja.
Energetikos agentūros vadovė mėgina raminti, kad didesni mokesčiai – dar ne viskas, esą jei toliau pigs nafta, mokesčių įtaka galutinei kainai gali būti ir mažesnė.
„Padidinus akcizus metų pradžioje jie įtakoja kainas, bet vėliau naftos kainos, kiti aspektai jas suniveliuoja. Nebūtinai dėl akcizo padidinimo išauga degalų kaina“, – teigia energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.
Tačiau Lietuvos degalinių valdytojai skundžiasi, kad vairuotojai skaičiuoti moka. Šiemet, dėl padidintų mokesčių dyzelinui, per 7 mėnesius šių degalų pardavimai Lietuvoje smuko šeštadaliu, palyginti su pernai, ypač dėl to, kad tranzitu per Lietuvą važiuojantys vilkikai masiškai perka dyzeliną ne Lietuvoje, o Lenkijoje, kur 1 litras dyzelino kainuoja apie 10 ct pigiau.
„Katastrofiška situacija, jau dabar verslas mažina darbuotojų etatus, trumpina darbo laiką, kai kurios degalinės užvėrė duris. Situacija sudėtinga, sprendimai turi būti priimami. Buvo žadėta finansų ministerijos, kad pavasarį peržiūrės akcizų politiką“, – teigia inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos vadovė Kristina Čeredničenkaitė.
Nors dyzelino mokesčius Lietuvoje valdžia kasmet didina, siekdama lietuvius išlaipinti iš dyzelinių automobilių, tautiečiai jų atsisakyti neskuba. Energetikos agentūros duomenimis, dyzelinių automobilių kasmet daugėja 1000 tūkst.
„Perka gerokai dėvėtus automobilius iš Vokietijos VW, „Opel“ ir panašiai“, – teigia energetikos agentūros analitikas Mamertas Kulakauskas.
Brangs kitos prekės
Degalinių savininkai perspėja, kad dėl padidintų akcizų sumažėjus dyzelino pardavimams Lietuvoje, finansų ministerija rizikuoja nesurinkti apie 100 mln. eurų šiemet suplanuotų akcizo mokesčių. Matydami tokią situaciją, naujosios valdančiosios koalicijos partneriai žada kitąmet akcizų degalams nebedidinti.
„Akcizą reikia pristabdyti, nes degalų kainos daro įtaką kitų būtiniausių produktų, paslaugų kainas“, – teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
Tačiau įšaldydami degalų akcizus, valdantieji grasina atsigriebti iš rūkalių ir alkoholio mėgėjų – didins šių prekių akcizus.
Alkoholio ir rūkalų brangimu kitąmet valdantieji, panašu, neapsiribos. Nors koalicijos derybose valstiečiai ir reikalavo palikti iki šiol galiojusią centrinio šildymo PVM lengvatą, finansų ministrui paprieštaravus, nuo Naujųjų metų šildymas, panašu, bus bent dešimtadaliu brangesnis nei praėjusį šildymo sezoną.
