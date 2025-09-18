Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokurorė: socdemas Tomas Martinaitis galimai kompensavosi per atostogas pirktus degalus

2025-09-18 11:30 / šaltinis: BNS
2025-09-18 11:30

Parlamentaras Tomas Martinaitis, 2019–2023 metais dirbęs Akmenės rajono savivaldybėje, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir į kompensavimo ataskaitas įtraukė atostogų metu patirtas beveik 1,2 tūkst. eurų išlaidas už degalus, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Transportas BNS Foto

0

Pasak prokurorės, socialdemokratas galėjo suklastoti 12 dokumentų ir taip iš viso pasisavinti maždaug 3,5 tūkst. eurų.

Į išlaidas buvo įtraukti 2 tūkst. eurų vertės kvitai už įgytus degalus.

Jie apmokėti 29 skirtingomis mokėjimo kortelėmis, kurios priklauso ne parlamentarui, o 26 fiziniams bei dviem juridiniams asmenims, viena mokėjimo kortelė išduota užsienio banko.

Seimo nariui norima pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo, disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo.

„Siekiant tęsti ikiteisminį tyrimą būtinas kompetentingos institucijos leidimas patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn. (...). Prašau Seimo leisti T. Martinaitį baudžiamojo atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“, – kalbėjo N. Grunskienė.

Pernai parlamento patvirtinta nauja tvarka leidžia Seimo nariams pareikšti, kad jie sutinka su imuniteto panaikinimu, ir sprendimas dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo vienu parlamento balsavimu tą pačią dieną.

T. Martinaitis teigė pasitikintis šalies teisine sistema, todėl leidžiantis Seimui naikinti jo imunitetą būtent šia tvarka. Tą jis pakartojo ir ketvirtadienį. 

„Komisijos nepageidauju“, – sakė parlamentaras.

Prieš Seimo posėdį politikas teigė, jog atsakomybę turi jausti visi politikai, kurie per visą nepriklausomybės laikotarpį sudarė tokią galimybę.

„Tos problemos iškilo ir dabar tą moralinę atsakomybę, politinę atsakomybę tenka visoms politinėms partijoms“, – žurnalistams kalbėjo jis.

„Moralinę atsakomybę jaučiam mes visi, o teisinę atsakomybę nusistatys teismas“, – pridūrė T. Martinaitis.

Konstitucija numato, kad parlamentaras be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Norint panaikinti jo teisinį imunitetą, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.

Kaip rašė BNS, praėjusios Seimo pavasario sesijos metu parlamentas atsisakė panaikinti teisinę socialdemokrato Arūno Dudėno neliečiamybę, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus „čekiukų“ byloje. 

Už politiko neliečiamybės panaikinimą balandį balsavo 69 parlamentarai. Tokiu būdu politikas išsaugojo imunitetą.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi dėsianti visas pastangas, kad ateityje „žmonės apsispręstų tinkamai“.

Vadinamosiose „čekiukų“ bylose įvairiomis formomis figūruoja devyni buvę ir esami Seimo nariai, anksčiau dirbę savivaldybių tarybose.

