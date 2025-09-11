LEA: per savaitę degalai Lietuvoje brango 0,2–0,5 proc.

Agentūros duomenimis, rugsėjo 8-ąją litras dyzelino Lietuvoje vidutiniškai kainavo 1,39 euro, o dyzelinas – 1,47 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sudaro 8 centus.
Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos padidėjo visose lyginamose šalyse 0,1–1,2 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 8,1 proc.
Tuo metu Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar siekia 1,37 euro ir yra 2 centais mažesnė nei Lietuvoje (1,39 Eur/l). Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,43 Eur/l ir 1,54 Eur/l.
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę padidėjo visose lyginamose šalyse 0,1–5,4 proc. šoktelėjo ir dyzelino vidutinės kainos. Tiesa, Estijoje kaina sumažėjo 6 proc.
Lenkijoje litras dyzelino šiuo metu vidutiniškai kainuoja 1,38 euro – 9 centais mažiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,31 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Per rugsėjo pirmąją dekadą didmeninės benzino ir dyzelino kainos padidėjo po 2 centus. Didmeninė benzino kaina rugpjūtį sumažėjo 2 centais, o dyzelino – 3 centais.
