Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: per savaitę degalai Lietuvoje brango 0,2–0,5 proc.

2025-09-11 15:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 15:58

Po keturias savaites stebėto degalų kainų mažėjimo, pastarąją savaitę jų kainos šalies degalinėse šoktelėjo 0,2–0,5 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Degalinė (nuotr. Elta)

Po keturias savaites stebėto degalų kainų mažėjimo, pastarąją savaitę jų kainos šalies degalinėse šoktelėjo 0,2–0,5 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

REKLAMA
0

Agentūros duomenimis, rugsėjo 8-ąją litras dyzelino Lietuvoje vidutiniškai kainavo 1,39 euro, o dyzelinas – 1,47 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sudaro 8 centus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos padidėjo visose lyginamose šalyse 0,1–1,2 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 8,1 proc. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar siekia 1,37 euro ir yra 2 centais mažesnė nei Lietuvoje (1,39 Eur/l). Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,43 Eur/l ir 1,54 Eur/l.

REKLAMA

Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę padidėjo visose lyginamose šalyse 0,1–5,4 proc. šoktelėjo ir dyzelino vidutinės kainos. Tiesa, Estijoje kaina sumažėjo 6 proc.

Lenkijoje litras dyzelino šiuo metu vidutiniškai kainuoja 1,38 euro – 9 centais mažiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,31 Eur/l ir 1,52 Eur/l.

Per rugsėjo pirmąją dekadą didmeninės benzino ir dyzelino kainos padidėjo po 2 centus. Didmeninė benzino kaina rugpjūtį sumažėjo 2 centais, o dyzelino – 3 centais. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų