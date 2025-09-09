LEA: fiksuotos elektros kainos per savaitę didėjo 0,1–0,4 proc.

Pasak agentūros, siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 0,1 proc. ir sudaro 0,246 euro (viena laiko zona) ir 0,236 euro (dvi laiko zonos).
Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 0,4 proc. ir sudaro 0,249 euro (viena laiko zona) ir 0,238 euro (dvi laiko zonos).
Šiuo metu 11 mėn., 14 mėn., 15 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,257 euro ir yra 0,8 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,255 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugpjūčio mėnesį buvo 0,226 Eur/kWh – 22 proc. didesnė už liepos mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,185 Eur/kWh.
