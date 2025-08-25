„Litgrid“: sumažėjus vėjo ir branduolinių jėgainių gamybai elektra per savaitę brango 27 proc.

Rugpjūčio 18–24 dienomis elektros kaina Latvijoje buvo tokia pati, kaip Lietuvoje, o Estijoje – 109 eurai už MWh, pirmadienį pranešė Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“
Pasak bendrovės Rinkos plėtros skyriaus vadovo Deivido Šikšnio, paskutinį kartą tokios kainos formavosi pirmą balandžio savaitę.
„Viena pagrindinių priežasčių – nedidelė vėjo jėgainių gamyba visame Baltijos jūros regione. Taip pat prie mažesnės pasiūlos prisidėjo ir branduolinių elektrinių remontai Švedijoje bei Suomijoje. Pavyzdžiui, penktadienį vakare, kai įprastai kainos mažėja dėl mažesnio suvartojimo, Suomijoje ir Estijoje fiksuota net 467 eurų už megavatvalandę valandinė kaina. Lietuvoje valandinės kainos buvo mažesnės, tačiau kelis kartus taip pat šoktelėjo virš 300 eurų“, – pranešme sakė D. Šikšnys.
Jo teigimu, šią savaitę dėl rutininio patikrinimo penkias dienas neveiks „EstLink 1“ jungtis, dėl to galimybė importuoti elektros energiją iš Suomijos į Baltijos šalis mažės trečdaliu.
„Tai veiksnys, mažinantis elektros pasiūlą Baltijos šalyse, tačiau elektros kainą didžiąja dalimi lemia atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių gamyba“, – sako D. Šikšnys.
„Litgrid“ duomenimis, praėjusią savaitę šalyje pagaminta 144 gigavatvalandės (GWh) elektros – 9 proc. mažiau nei savaitę prieš tai (159 GWh), o suvartojimas augo 6 proc. iki 194 GWh (182 GWh). Vietos elektrinės užtikrino 74 proc. elektros suvartojimo.
Lietuvoje praėjusią savaitę daugiausiai elektros energijos gamino vėjo elektrinės. Jų gamyba mažėjo 5 proc. iki 56 GWh, saulės jėgainių generacija – 14 proc. iki 47 GWh. Prie perdavimo tinklo prijungtų šiluminių elektrinių gamyba siekė 19 GWh. Hidroelektrinės pagamino 15 GWh, o kitos elektrinės gamino 8 GWh.
Praėjusią savaitę vėjo jėgainės gamino 39 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, saulės elektrinės – 32 proc., šiluminės elektrinės – 13 proc., hidroelektrinės – 11 proc., o kitos elektrinės – 5 procentų.
Eksporto srautai iš Lietuvos praėjusią savaitę augo 21 proc. iki 56 GWh, o importo – 49 proc. iki 129 GWh.
