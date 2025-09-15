Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Naujas gelbėjimosi ratas vairuotojams? Europoje – diskusijos dėl pigesnių degalų

2025-09-15 18:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 18:10

Nuo 2027-ųjų vairuotojų Europoje laukia šaltas dušas – įsigalios nauja CO2 taršos apmokestinimo sistema (ETS II), kuri, prognozuojama, degalų kainą iki 2030-ųjų gali pakelti net 25 centais už litrą.

Degalinė (nuotr. Elta)

Nuo 2027-ųjų vairuotojų Europoje laukia šaltas dušas – įsigalios nauja CO2 taršos apmokestinimo sistema (ETS II), kuri, prognozuojama, degalų kainą iki 2030-ųjų gali pakelti net 25 centais už litrą.

0

Politikams ieškant būdų, kaip sušvelninti smūgį piniginėms, Vokietijoje garsiai prabilta apie vieną iš galimybių – E20 benziną. Tačiau šis, atrodytų, paprastas sprendimas slepia sudėtingą dilemą.

E20 – kas tai?

E20 – tai benzinas, kurio sudėtyje yra 20 proc. bioetanolio. Kadangi naujasis CO2 mokestis būtų taikomas tik iškastinei degalų daliai (likusiems 80 proc.), E20 benzinas degalinėse galėtų būti pastebimai pigesnis už dabar įprastą E10. Be to, teigiama, kad jis leistų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą nuo 16 proc. iki net 40 proc.

Tačiau teorija yra gerokai paprastesnė negu realybė. Pirmiausia, E20 kelią į degalines blokuoja biurokratija. Norint jį naudoti, iš pradžių reikėtų keisti galiojančius ES degalų standartus.

Antra, kyla esminis klausimas dėl milijonų senesnių automobilių suderinamumo. Nors daugelis naujų modelių jau yra paruošti E20, senesniems automobiliams trūksta gamintojų patvirtinimų.

Pavyzdžiui, „Volkswagen“ jau pradėjo bandymus, siekdama patvirtinti suderinamumą modeliams, pagamintiems nuo 2015 metų.

Išsigelbėjimas ar klimato politikos akligatvis?

Sprendimo šalininkai, tarp jų ir Vokietijos automobilių klubas ADAC, E20 mato kaip pragmatišką ir greitą būdą sumažinti esamo automobilių parko taršą bei atpiginti degalus vairuotojams. Tam nereikėtų keisti degalinių infrastruktūros, o poveikis būtų jaučiamas iškart.

Tuo tarpu kritikai perspėja apie rimtus pavojus. Aplinkosaugos organizacijos kelia „maistas ar degalai“ klausimą – ar verta žemės ūkio paskirties žemę naudoti ne maistui, o energijos gamybai?

Taip pat abejojama importuojamo etanolio (pvz., iš Brazilijos) ekologija, jei dėl jo netiesiogiai kertami atogrąžų miškai.

Galiausiai, baiminamasi, kad pigesni degalai tiesiog sulėtins perėjimą prie elektromobilių – tikrojo ilgalaikio klimato kaitos sprendimo.

