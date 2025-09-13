Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Artėja legendinio „Audi“ variklio pabaiga? Vadovo žodžiai verčia sunerimti

2025-09-13 08:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 08:50

Audi“ inžinierių sukurtas penkių cilindrų variklis – tikra legenda ir unikalus reiškinys šiuolaikinėje automobilių rinkoje. Tačiau panašu, kad jo dienos suskaičiuotos.

Atnaujinta „Audi RS 3“ (nuotr. gamintojo)
21

„Audi" inžinierių sukurtas penkių cilindrų variklis – tikra legenda ir unikalus reiškinys šiuolaikinėje automobilių rinkoje. Tačiau panašu, kad jo dienos suskaičiuotos.

„Audi“ generalinis direktorius Gernotas Döllneris neseniai beveik patvirtino, kad šio agregato gamyba greičiausiai bus nutraukta įsigaliojus „Euro 7“ taršos standartui.

Kalbėdamas su Australijos žiniasklaida Miuncheno automobilių parodos metu, G. Döllneris teigė: „Pagal dabartinę situaciją, penkių cilindrų variklio gamyba tikėtinai baigsis su „Euro 7“.“

Tai reiškia, kad dabar parduodamas „Audi RS3“ su šiuo varikliu iš prekybos salonų turėtų dingti maždaug 2027 metų pabaigoje, kai įsigalios naujasis standartas.

Įdomiausia tai, kad variklio gamybos pabaigą įtakoja ne techninės kliūtys. Pats G. Döllneris pripažino, kad pritaikyti variklį „Euro 7“ reikalavimams „nėra sudėtinga“, o šaltiniai iš „Volkswagen“ koncerno teigia, kad inžinieriai šį darbą jau yra atlikę.

Tikroji priežastis – verslo sprendimai ir griežti ES reikalavimai. Pasak G. Döllnerio, tai yra „masto ir bendros rinkos paklausos klausimas“. Kitaip tariant, modeliai su šiuo varikliu yra nišiniai, jų pardavimų potencialas per mažas, kad pateisintų investicijas į gamybą ir sertifikavimą.

Be to, galingas ir palyginti taršus penkių cilindrų variklis smarkiai gadintų bendrą „Audi“ automobilių parko CO₂ vidurkį, už kurio viršijimą gresia milžiniškos baudos. Elektrifikuotas keturių cilindrų variklis šiuo požiūriu yra kur kas saugesnis pasirinkimas, bet tikrai ne smagesnis. 

Audi RS 4 Avant Edition 25 years
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audi RS 4 Avant Edition 25 years

Prieš paskelbiant šio variklio gamybos pabaigą, tikėtina, kad „Audi“ išleis specialią, dar galingesnę ir riboto tiražo „RS3“ versiją, kaip paskutinį pagarbos atidavimą šiam varikliui.

O kas laukia ateityje? Nors „Audi“ vadovas atsisakė komentuoti, labiausiai tikėtina, kad būsimasis „RS3“ turės hibridinį variklį, kuris padės išspręsti galios ir išmetamųjų emisijų problemas. 

