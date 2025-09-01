Prabangus „Audi“ su geriausia komforto įranga už 30 000 eurų? Taip, bet ne Europoje

Beveik 5 metrų ilgio, 776 AG išvystančią pavarą turintis modelis su geriausia komforto įranga kainuoja mažiau nei 40 000 eurų. Tiesa, yra vienas „bet“ – šis automobilis skirtas išskirtinai Kinijos rinkai.
Šis modelis – „Audi“ naujos strategijos Kinijoje dalis. Siekdama atgauti prarastas rinkos pozicijas, vokiečių gamintoja, bendradarbiaudama su Kinijos koncernu SAIC, sukūrė naują modelių liniją.
Ji išsiskiria tuo, kad vietoj tradicinių keturių žiedų logotipo priekyje naudojamas šviečiantis „Audi“ užrašas, taip aiškiai atskiriant šiuos modelius nuo globalių.
„Audi E5 Sportback“ techniniai parametrai išties įspūdingi. Galingiausia „quattro“ versija pasiekia 579 kW (776 AG) galią ir iki 100 km/val. įsibėgėja per 3,4 sekundės.
Su 100 kWh baterija nuvažiuojamas atstumas siekia iki 770 km, o 800 voltų architektūra leidžia per 10 minučių baterijos atsargas įkrauti 370 km nuvažiuojamam atstumui.
Modelis sukurtas ant naujos „Advanced Digitized Platform“, leidžiančios nuotoliniu būdu atnaujinti visas automobilio sistemas.
Interjere dominuoja milžiniškas 27 colių 4K raiškos lenktas ekranas, įrengti skaitmeniniai veidrodėliai, 50W belaidis kroviklis su aktyviu vėsinimu ir sėdynės su garsiakalbiais galvos atlošuose.
Vairuotojo asistentų sistema su LiDAR jutikliu pritaikyta sudėtingoms Kinijos miestų eismo sąlygoms.
Vis dėlto labiausiai stebina kaina. Bazinė versija su 220 kW galia ir galiniais varančiaisiais ratais kainuoja nuo 28 200 eurų.
O galingiausias, 579 kW „quattro“ modelis su visais privalumais atsieis vos 38 300 eurų. Europoje už panašių parametrų „Premium“ elektromobilį tektų mokėti šešiaženklę sumą.
