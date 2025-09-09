Nauja „Audi“ era: koncepcinis rodsteris „Concept C“ pristato radikaliai naują dizaino filosofiją

Ryškiausias pokytis – visiškai naujas „Audi“ priekinės dalies dizainas. Vietoj įprastų plačių radiatoriaus grotelių, pagrindiniu akcentu tampa „vertikalus rėmas“, įkvėptas istorinių „Auto Union“ lenktyninių bolidų.
Jis įrėmina „Audi“ žiedus ir formuoja visą priekinį siluetą. Taip pat pristatomas naujas šviesų parašas – keturių segmentų motyvas priekiniuose ir galiniuose žibintuose, tapsiantis nauju markės atpažinimo ženklu.
Koncepcinio modelio kėbulas pasižymi santūriais, išbaigtais paviršiais, kuriuos kerta vos viena ryški pečių linija. Pirmą kartą „Audi“ rodsterio istorijoje panaudota ir nauja įtraukiamo kieto stogo koncepcija, leidžianti automobiliui išlaikyti vientisą kupė siluetą, tačiau kartu suteikianti ir kabrioleto teikiamą atvirumo pojūtį.
Interjere taip pat dominuoja minimalizmas. Vairuotojo neblaško ekranų perteklius – 10,4 colio centrinis ekranas yra sulankstomas ir pateikia tik tuo metu aktualią informaciją.
Didelis dėmesys skirtas fiziniams valdikliams, pagamintiems iš anoduoto aliuminio, kurie suteikia malonų lytėjimo pojūtį ir pasižymi firminiu „Audi spragtelėjimu“. Vairas, kuriame nėra mygtukų pertekliaus, ir natūralios medžiagos sukuria ramią ir kokybišką aplinką.
„Audi Concept C“ žymi lūžio tašką prekės ženklo istorijoje. Tai ne tik būsimo serijinio sportinio automobilio anonsas, bet ir dizaino bei technologijų pagrindas, kuriuo remsis visa ateities „Audi“ modelių karta.
