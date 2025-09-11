Seime – 7 nauji juodos spalvos limuzinai „Audi A6“

Kaip rodo Viešųjų pirkimų centrinė informacinė sistema, rugpjūčio pabaigoje Seimo kanceliarija dėl jų sudarė sutartį su bendrove „BMS technologija“.
Bendra sutarties vertė – 524 tūkst. eurų, o trukmė – iki 2031 m.
Tiesa, Seimas naujus automobilius ne nusipirks, o nuomosis 5 metus ir tada galės juos išpirkti už likutinę vertę.
Vienas įkraunamas hibridinis „Audi A6“, kurį Seimas nuomosis, mokesčių mokėtojams atsieis po 645 eurus per mėnesį.
Taigi per 5 metus už vieno limuzino nuomą reikės sumokėti 38,7 tūkst. eurų. Tiesa, suma gali būti ir didesnė, mat sutartyje yra numatytas jos indeksavimas priklausomai nuo infliacijos Lietuvoje.
Po 5 metų vieno nuomojamo automobilio likutinė vertė sieks 23,2 tūkst. eurų.
Vadinasi, jeigu Seimas norėtų jį išpirkti, bendrai sumokėtų 61,9 tūkst. eurų be pridėtinės vertės mokesčio.
Įdomu tai, kad oficiali „Audi“ atstovybė iki šių metų balandžio pabaigos turėjo specialų pasiūlymą – „Audi A6 Limousine“ įkraunamą hibridą už ypatingą kainą – 48 600 eurų“.
Šiuo metu taikoma kitokia akcija – 54,4 tūkst. eurų be pridėtinės vertės mokesčio arba 65,9 tūkst. eurų su juo.
Įkraunamas „Audi A6“ hibridinis automobilis turės 7 pavarų 220 kW galios variklį.
Automobilio ilgis – beveik 5 metrai, o plotis – daugiau kaip 2 metrai, jis svers daugiau kaip 2 tonas.
Maksimalus tokio automobilio greitis yra 250 km/h, o iki 100 km/h jis įsibėgėja per 6 sekundes.
Kadangi hibridas bus varomas ir elektra, gamintojo deklaruojamos vidutinės jo degalų sąnaudos yra 2,9 l/100 km, o CO2 emisija – 63 g/1km.
Šiuo metu Seimas eksploatuoja dešimt 2014 m. gamybos „BMW 520I“.
