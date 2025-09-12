Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Europos Parlamentas pritarė: automobiliuose bus privaloma naudoti daugiau perdirbto plastiko

2025-09-12 12:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 12:02

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) pritarė naujoms taisyklėms, skirtoms visam automobilių gyvavimo ciklui – nuo projektavimo iki perdirbimo.

Volvo S60 T8 Polestar Engineered (nuotr. gamintojo)

0

Pagrindiniai tikslai – skatinti žiedinę ekonomiką, mažinti gamybos ir atliekų poveikį aplinkai bei didinti automobilių pramonės tvarumą.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos" rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal naująsias taisykles, gamintojai privalės projektuoti automobilius taip, kad jų dalis būtų lengva išmontuoti ir panaudoti pakartotinai ar perdirbti.

Taip pat nustatytos privalomos perdirbto plastiko kvotos. Per šešerius metus nuo taisyklių įsigaliojimo naujuose automobiliuose turės būti ne mažiau kaip 20 proc. perdirbto plastiko, o per dešimt metų šis rodiklis turėtų išaugti iki 25 proc.

Vienas iš pagrindinių šio siūlymo pranešėjų Europos Parlamente buvo Lietuvos atstovas Paulius Saudargas. Pasak jo, Parlamentas „nustatė realistinius tikslus ir užtikrino mažesnę biurokratiją bei sąžiningą konkurenciją“.

Vis dėlto, ne visi politikai buvo patenkinti pirminiu Europos Komisijos siūlymu. Kritikai teigė, kad pradinės „socialistų ir žaliųjų reguliacijos“ ir „beprotiškai ambicingi perdirbimo siūlymai“ būtų tik smarkiai pabranginę automobilius. Jų teigimu, derybų Parlamente metu pavyko šiuos reikalavimus „reikšmingai apriboti“.

Dabar, kai Parlamentas patvirtino savo poziciją, prasidės derybos su ES Taryba ir Europos Komisija dėl galutinio įstatymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

