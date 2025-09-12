Europos Parlamentas pritarė: automobiliuose bus privaloma naudoti daugiau perdirbto plastiko

Pagrindiniai tikslai – skatinti žiedinę ekonomiką, mažinti gamybos ir atliekų poveikį aplinkai bei didinti automobilių pramonės tvarumą.
Pagal naująsias taisykles, gamintojai privalės projektuoti automobilius taip, kad jų dalis būtų lengva išmontuoti ir panaudoti pakartotinai ar perdirbti.
Taip pat nustatytos privalomos perdirbto plastiko kvotos. Per šešerius metus nuo taisyklių įsigaliojimo naujuose automobiliuose turės būti ne mažiau kaip 20 proc. perdirbto plastiko, o per dešimt metų šis rodiklis turėtų išaugti iki 25 proc.
Vienas iš pagrindinių šio siūlymo pranešėjų Europos Parlamente buvo Lietuvos atstovas Paulius Saudargas. Pasak jo, Parlamentas „nustatė realistinius tikslus ir užtikrino mažesnę biurokratiją bei sąžiningą konkurenciją“.
Vis dėlto, ne visi politikai buvo patenkinti pirminiu Europos Komisijos siūlymu. Kritikai teigė, kad pradinės „socialistų ir žaliųjų reguliacijos“ ir „beprotiškai ambicingi perdirbimo siūlymai“ būtų tik smarkiai pabranginę automobilius. Jų teigimu, derybų Parlamente metu pavyko šiuos reikalavimus „reikšmingai apriboti“.
Dabar, kai Parlamentas patvirtino savo poziciją, prasidės derybos su ES Taryba ir Europos Komisija dėl galutinio įstatymo.
