Pamatę Agnės Jagelavičiūtės paminklą ir kas užrašyta – daugelis nustemba: lietuviai tam išleidžia ir dešimtis tūkstančių

Kiek kainuos sutvarkyti kapą, priklauso nuo to, ko žmogus pageidauja. Pavyzdžiui, vien antkapis gali kainuoti nuo kelių šimtų iki 10 tūkst. eurų ir daugiau.
„Kodėl ta kaina yra tokia? Tarkime, mūsų atveju, kataloge mes turime daugiau negu 300 modelių, iš kurių klientas gali pasirinkti arba pateikti savo individualų sprendimą“, – sako paminklų įmonės „Vienuolių akmenys“ verslo vystymo vadovas Dainius Raupys.
Savo ruožtu kredito paslaugų tiekėjo „Vivus Finance“ vadovė Giedrė Štuopė pastebi, kad lietuviai kapų tvarkymui linkę išleisti gana nemažai.
„Iš tikrųjų žmonės išleidžia labai skirtingai, gali netgi iki 3000 eurų, jeigu tai yra vieno žmogaus kapas. Žinoma, tam tikri klientai, kurie turi individualius užsakymus, ypatingus norus, gali išleisti ir iki 10 tūkst. eurų, kad visą kapą gražiai paruoštų ir pastatytų paminklą“, – komentuoja ji.
„Tai tikrai yra matoma kaip pareiga ir žmonės nevengia išleisti nemažų pinigų“, – priduria G. Štuopė.
Kai kurie ima paskolą
Pašnekovai neslepia, kad per pastaruosius metus vidutinės paminklų, kaip ir daugelio kitų prekių ar paslaugų, kainos padidėjo. G. Štuopės duomenimis, per metus paminklų kainos preliminariai galėjo paaugti apie 10–15 procentų.
D. Raupys pastebi, kad paminklų kainos šiemet stabilizavosi, bet daug kas priklauso nuo žmogaus norų – kuo jie didesni, tuo paminklas brangesnis.
„Paminklas yra ne tik antkapis – tai ir borteliai, raidės, iškalimai. Kuo daugiau detalių atsiranda būtent tuose personalizuotuose sprendimuose ar netgi iš pasirinkto iš katalogo, tuo labiau kaina augs“, – paaiškina D. Raupys.
Be to, tie, kurie delsia ir paminklą užsako paskutinę minutę prieš svarbias progas, neretai taip pat turi sumokėti daugiau.
„Klientai, kurie palieka darbus paskutinei minutei, gali dėl to sumokėti brangiau, nes galbūt mes neturėsime reikiamų medžiagų arba bus pasirinktas rimtas sprendimas, kuris yra brangus“, – perspėja „Vienuolių akmenų“ verslo vystymo vadovas.
Vis dėlto didžiausias klientų antplūdis – būtent prieš reikšmingas datas, tokias kaip Vėlinės, Tėvo ar Motinos diena, artimųjų gimtadieniai ar mirties metinės. Tą pastebi ir G. Štuopė, mat kai kurie gyventojai, norėdami sutvarkyti artimųjų kapus, kreipiasi dėl paskolos.
„Vieni ateina pasitaupę, kuriems tik trūksta lėšų, kiti ateina iš tikrųjų nieko neturėdami, tiesiog jausdami pareigą čia ir dabar sutvarkyti kapą. Skolinasi vidutiniškai apie 2000– 3000 eurų, kai kurie ir daugiau“, – komentuoja „Vivus Finance“ vadovė.
Nors tokių žmonių nėra šimtai, atvejų, kai gyventojai ketina imti paskolą, kad užtektų lėšų sutvarkyti kapus, anot G. Štuopės, padaugėja rugsėjo–spalio mėnesiais, prieš Motinos, Tėvo dieną.
Kitąmet paminklai gali brangti
Didėjant mokesčiams ir įvedant naujus, kylant algoms bei laikantis įtemptai geopolitinei situacijai, gali kisti ir paminklų kainos.
„Kitąmet, manau, kainos turėtų stabilizuotis, bet tikrai nebus taip, kad sumažės“, – sako G. Štuopė.
„Kitais metais kainų augimas tikrai yra galimas, jos neženkliai kils. Nebent gyvenime įvyks kokios nors turbulencijos, bet tikėtis, kad bus pigiau, turbūt nereikia“, – antrina D. Raupys.
Kainų pokyčius gali lemti nenumatytos priežastys, pavyzdžiui, kitose šalyse pabrangęs akmuo.
„Kainos tikrai gali pakilti bet kuriuo metu, tarkime, dėl geopolitinių įvykių. Pavyzdžiui, gali sutrikti akmens tiekimas ir tada kaina kils, nes tu ieškosi, kas gali parduoti akmenį arčiau arba tapti alternatyva“, – komentuoja „Vienuolių akmenų“ verslo vystymo vadovas.
Nuogąstavimai, kad dėl įtampų kuriame nors regione pabrangs žaliavos ne iš piršto laužti – štai „Vienuolių akmenys“ akmenis vežasi ne tik iš Europos, bet ir iš Artimųjų Rytų, Indijos.
Kainos gąsdina? Pataria ruoštis iš anksto
Tad ką daryti gyventojams, kurie nori sutaupyti? Pagrindinis D. Raupio patarimas – nepalikti užsakymo paskutinei minutei, o jei visgi artėja šventės – nusiraminti ir viską apgalvoti, nuo idėjos, kaip norėtume atminti mirusįjį, iki biudžeto, kiek galime sau leisti, kad įgyvendintume mintį.
„Pasibaigs lapkričio 1-oji, 2-oji ir gyvenimas tęsis toliau. Jeigu jūs jau dabar nespėjote, galbūt ir nereikia tiek veržtis, kad paminklą būtinai padarytų per tris dienas ar netgi 24 valandas“, – tikina D. Raupys.
Paklausus, kiek laiko klientas turėtų numatyti užsakymui, D. Raupys įvardija, kad darbai gali trukti apie kelias savaites, tad geriausia planuoti mėnesį ar daugiau į priekį.
Tuo metu G. Štuopė primena kelias svarbiausias taisykles, kaip pasiruošti ir planuoti didesnes išlaidas, tokias kaip kapų tvarkymas.
„Pats svarbiausias dalykas yra planuotis, ruoštis. Aš suprantu, mirties nesuplanuosi, bet nutikus tokiai nelaimei jau reikėtų pradėti taupyti“, – sako ji.
G. Štuopė lietuviams pataria išsiugdyti įprotį taupyti – kiekvieną mėnesį atidėti tam tikrą suma pinigų.
„Yra įvairiausių modelių, pavyzdžiui, 50-30-20 principas: 20 proc. sumos taupome, 30 proc. išleidžiame nepastovioms išlaidoms, 50 proc. – pragyvenimui ir panašiai.
Nesvarbu, kokį metodą naudosite. Svarbiausia kiekvieną mėnesį atsidėti, kiek pavyksta, ir tai daryti nuolat. Vieną mėnesį tai bus 100 eurų, kitą mėnesį – 200, bet po kurio laiko jau bus galima surinkti tam tikrą sumą ir įgyvendinti savo norą taip, kaip galima geriausiai“, – apibendrina G. Štuopė.
Keli patarimai, kaip išvengti sukčių
Ne vienas lietuvis pasakoja susidūręs su sukčiais, kurie apsimeta paminklų gamintojais, arba tiesiog su nekokybiškai darbą atliekančiais meistrais.
Ką daryti, kad užsisakydami paminklą nepakliūtume į apgavikų pinkles? D. Raupys įvardija keletą taisyklių.
- Pirmiausia – pasirašyti sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyta, kam pervedami pinigai ir terminai, iki kada atliekami darbai.
- Paieškoti rekomendacijų apie įmonę, paskaityti atsiliepimus internete. Klientų rekomendacijos dažnai apsaugo kitus nuo blogų patirčių.
- Jeigu bendrovė pasiūlo neįprastai žemą kainą už didelį ir/arba sudėtingą užsakymą arba siūlo pagaminti paminklą neįtikėtinai pigiai – tai signalas, kad bendrovė galimai kažką slepia.
- Jeigu pateikus užsakymą bendrovė prašo iš karto sumokėti visą sumą, bet neparuošia jokių dokumentų, būtina reikalauti sutarties. Jos negavus, verta apsvarstyti, ar patikėti šiai bendrovei užsakymą ir savo pinigus.
„Svarbiausias momentas atėjus – pradėti kalbėti. Jeigu nėra saugumo jausmo, turbūt tada jau reikia žiūrėti šiek tiek toliau“, – pataria D. Raupys.
Paminklų tendencijos: nuo praktiškumo iki prabangos
Laikui bėgant keičiasi ir lietuvių požiūris į kapų tvarkymą. Anksčiau norėję įspūdingų ir apželdintų kapų su dideliais antkapiais, dabar žmonės vis dažniau renkasi praktiškumą ir kokybę.
„Jie žvalgosi, kad paminklas būtų lengviau prižiūrimas, nes keičiasi ir tradicijos, ir jie patys ne kiekvieną savaitgalį atvažiuoja. Žmonės nori uždengti paminklus, nori, kad akmuo atrodytų ir kokybiškai, ir skoningai“, – vardija D. Raupys.
Be to, populiarėja individualūs užsakymai. Lietuviai nebebijo eksperimentuoti ir renkasi paminklams įdomesnes akmens formas, spalvas, dekoro elementus iš kitų medžiagų, pavyzdžiui, metalo.
D. Raupys pastebi, kad skirtingose vietoėse skiriasi ir žmonių norai: „Vieni nori, kad paminklas būtų labai paprastas, konservatyvus, kad neišsiskirtų iš kitų. Kituose regionuose nori, kad jis būtų blizgesnis, įdomesnės formos, ne toks, kaip pas kitus.“
Kita vertus, vieniems dalykams populiarėjant kiti nueina užmarštin ir tampa nebemadingi.
„Pastebime, jog žmonės pagaliau nusprendžia, kad kapas neturi būti kaip gėlių darželis. Jeigu prisiminsime 1990-uosius, 2000-ųjų pradžią, daug kas norėjo didelių kapų, labai didelės teritorijos su želdynais. Šiandien klientai sako: mes norime paminklo ir plokščių su tam tikra išskirta vieta, kur galima pasodinto gėles. Kai kurie pasirenka aksesuarą, tai yra vazoną gėlėms, ir jiems to užtenka“, – pasakoja D. Raupys.
Tarp ypatingų užsakymų – Jagelavičiūtės kapas
Paminklų gamintojai akcentuoja, kad šiais laikais paminklas turi ne tik sakralinę reikšmę. Vis dažniau lietuviai siekia, kad paminklas atspindėtų mirusiojo asmenybę, nuveiktus darbus.
Taip gimsta individualūs užsakymai. Vienas iš tokių – stilistės, verslininkės Agnės Jagelavičiūtės paminklas Karmėlavos kapinėse.
„Kai su kolegomis Agnės mama derino viziją, tai tikrai buvo ilgas ir kruopštus darbas. Pagrindinė paminklo mintis, kad Agnė buvo be galo ryški ir stipri asmenybė, Lietuvos žvaigždė, ir kūrinys turi atspindėti ją.
Tam buvo pasirinktas būtent prabangus akmuo Picasso Green (tamsiai žalios spalvos Pikaso granitas – red. past.), kurio spalva, pasirodo, buvo viena Agnės mėgstamiausių.
Į paminklo kompoziciją buvo pridėti septyni į viršų besistebiantys spinduliai. Paaiškėjo, kad Agnės mėgstamas skaičius buvo 7, tai jos gimimo diena“, – pasakoja D. Raupys.
Kaip jau rašėme, ant žinomai moteriai skirto paminklo užrašyti žodžiai „Ir tai praeis...“, po gimimo ir mirties metais – „Nejaugi tai tiesa, kad tu čia...“. Ant paminklo ir A. Jagelavičiūtės vizitine kortele tapęs ženklas – žvaigždės.
Paminklas A. Jagelavičiūtei atidengtas pernai spalio 7-ąją, jos gimimo dieną. Moteris mirė 2022 m. gruodžio 28 d. A. Jagelavičiūtė amžinojo poilsio atgulė šalia savo tėčio, Leono Jagelavičiaus.
