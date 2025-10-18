Prieš Vėlines lietuviai kapų tvarkytojų prašo 5 dalykų: štai ko nori tautiečiai

Ši paslauga greitai populiarėja Lietuvoje ir padeda skubančiame pasaulyje sutaupyti brangaus laiko bei jį paskirti norimoms veikloms.
Apie vienkartines kapaviečių sutvarkymo paslaugas naujienų portalo tv3.lt skaitytojams sutiko papasakoti Vilniaus Laidojimo paslaugų centro komunikacijos vadovė Vilma Budėnienė.
„Prieš Vėlines, kaip ir prieš didžiąsias šventes – Motinos, Tėvo dienas, Velykas, Kalėdas – užsakymų gerokai padaugėja. Šios paslaugos labai gelbsti gyvenantiems užsienyje ir tiems, kurie dėl įvairių priežasčių negali atvykti tuo metu sutvarkyti kapų.
Žmonės paprašo ne tik sutvarkyti kapą, bet ir padėti puokštę, vainikėlį, paprašo uždegti žvakutes“, – pasakojo pašnekovė.
Pagrindinės užsakomos paslaugos
Pasiteiravus V. Budėnienės, kokios yra pagrindinės klientų užsakomos paslaugos kapavietės tvarkymui, ji pasakojo, kad labiausiai jie nori švaros. Dėl to, pasak jos, tokie darbai, kaip valymo, šluostymo, blizginimo, yra užsakomi labai dažnai.
„Tvarkant kapavietes dažniausiai yra prašoma viską nuvalyti, nušluoti, išplauti vazas, išmesti senus nuvytusius augalus, žvakių indelius, nuvalyti ar nušveisti paminklus, tvoreles, atnaujinti kryžius, užrašus“, – teigė ji.
Komunikacijos vadovė taip pat pridėjo, kad klientai nori ir naujų augalų pasodinimo, senų akmenukų pakeitimo naujais, pamerktų gėlių ir uždegtų žvakių.
Tiesa, ji pridėjo, kad tokiais atvejais, kai kažkoks objektas yra iskilęs ar sugadintas, klientai prašo tai pakeisti ar sutvarkyti.
„Mes taip pat papildome ar išlyginame smėlį, palyginame bortelius, atnaujiname takelius ir kt., o ruošiantis didžiausioms metų šventėms gauname daug užsakymų dėl paminklų atnaujinimo.
Tie, kas užsako reguliarų kapavietės tvarkymą, – net žiemą nukasamas sniegas, takeliai, nuvaloma akmens plokštė“, – sakė ji.
Pašnekovė pridūrė, kad kuomet paslaugos yra atliekamos, užsakovams nusiunčiamos kapavietės nuotraukos prieš ir po sutvarkymo.
Prašo QR kodų
Dar vienas V. Budėnienės pastebėjimas – vis labiau populiarėja ne tik kapavietės sutvarkymo paslauga, tačiau taip pat ir paminklo paženklinimas QR kodu.
Pokalbio metu ji paaiškino, kodėl klientai nori QR kodų ant paminklų ir kam jie skirti.
„Populiarėja QR kodo paslauga. Kas tai? QR atminimo ženkliukas – tai šiuolaikinė skaitmeninė priemonė prisiminimui išsaugoti.
Ant kapo pritvirtintas QR kodas nukreipia į virtualų atminimo puslapį, kuriame galima saugoti velionio (-ės) biografiją, nuotraukas, prisiminimus, šeimos istoriją ar net vaizdo medžiagą, muziką ar kitą vaizdo medžiagą, kurią mėgo velionis ar kuri yra apie jį, apie šeimą, o gal kūrybą, pomėgius. Tai tarsi simbolinis tiltas tarp kartų“, – informavo ji.
Ji pasakojo, kad toks ženkliuko uždėjimas ir prisiminimų apie velionį puslapio sukūrimas padeda net mirusiojo nepažinojusiems giminaičiams, artimiesiems jį pažinti.
„Ženkliukas tvirtinamas ant paminklo, akmens ar bet kokio lygaus paviršiaus, jis yra atsparus UV spinduliams, drėgmei ir šalčiui. Nuskenavus telefonu – galima patekti į personalizuotą puslapį ir peržiūrėti medžiagą, palikti prisiminimą, žinutę.
Tai labai svarbu ne tik artimiesiems ir draugams, tai svarbu ir įdomu ir kitoms šeimos kartoms: pavyzdžiui, vaikaitis gali pažiūrėti, susipažinti su seneliais, kurių neteko“, – teigė ji.
Kapavietės sutvarkymo paslaugos kaina
Galiausiai V. Budėnienė prabilo apie tai, kiek gali kainuoti vienkartinis kapavietės sutvarkymas.
„Vienkartinė kapavietės tvarkymo paslaugos kaina prasideda nuo 59 eurų“, – atskleidė ji.
Vis tik, pašnekovė teigė, kad neretai klientai užsisako ne vienkartinę, o periodinę kapavietės tvarkymo paslaugą.
Tuomet, pasak jos, numatytu laiku kasmet yra sutvarkoma kapavietė ir klientai gali džiaugtis tvarkingu vaizdu visuomet.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!