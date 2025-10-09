Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atskleidė, ar kapus galima puošti dirbtinėmis gėlėmis: kiti mano neteisingai

2025-10-09 19:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 19:00

Kai dauguma žmonių galvoja apie kapus, įsivaizduoja ramybę, gėles ir tylų pagerbimą. Tačiau ne visos gėlės yra vienodos – dirbtinės puokštės, nors ir patogios, gali turėti ilgalaikį poveikį aplinkai. Vietoj jų galima rinktis natūralias gėles, kurios ne tik papuošia kapus, bet ir prisideda prie gamtos pusiausvyros, o po kurio laiko natūraliai suyra, nepalikdamos šiukšlių.

6

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalui tv3.lt kapų priežiūros paslaugų „Eram service“ įkūrėja ir apželdinimo specialistė Rūta Matulienė atskleidžia kokį poveikį dirbtinės gėlės daro gamtai ir kodėl verta pagalvoti apie natūralias alternatyvas.

Atskleidė, ar kapus galima puošti dirbtinėmis gėlėmis: kiti mano neteisingai
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atskleidė, ar kapus galima puošti dirbtinėmis gėlėmis: kiti mano neteisingai

Puošti kapavietę dirbtinėmis gėlėmis – neverta?

Apželdinimo specialistė paaiškina, kad pačiuose kapuose dirbtinės gėlės ir kiti neekologiški kapų puošybos elementai tiesiogiai aplinkai nekenkia, tačiau ilgainiui, išmetami į sąvartynus, jie daro neigiamą poveikį, nes nesuyra ir nėra perdirbami.

Pasak R. Matulienės, tinkamai parinktos natūralios gėlės ne tik puošia kapavietę, bet ir prisideda prie biologinės įvairovės, o kai kurios gali žydėti ištisus mėnesius.

„Visada rekomenduojame rinktis alternatyvas. Žinoma, ne visi jas mėgsta, nes daugelis pageidauja ryškių spalvų. Vainikas ar krepšelis bus ryškus tik 1–2 savaites, o vėliau spalvos išblės.

Todėl žmonėms, kurie nori „rėkiančios“ puošmenos, praktiškas ir ekologiškas variantas dažnai nėra patraukli alternatyva“, – teigia Rūta.

Alternatyvos dirbtinėms gėlėms kapuose

Specialistė atkreipia dėmesį, kad natūralūs sprendimai gali būti puiki alternatyva dirbtinėms gėlėms. Vietoj plastiko galima rinktis augalus, vainikus ar kompozicijas iš natūralių medžiagų, kurie ne tik puošia kapavietę, bet ir yra draugiški aplinkai.

Tokie sprendimai padeda išvengti plastiko kaupimosi sąvartynuose ir suteikia kapavietei gyvybingumo.

Pašnekovė sako, kad vainiko ar krepšelio pagrindas gali būti pagamintas iš eglės šakelių arba samanų, kurios kapuose ilgai išlieka gražios.

„Jeigu pušį, eglę ar samaną padėsite rugsėjį ar anksčiau, tokios puošmenos greitai sudžiūsta, nuvysta ir neatrodo estetiškai. Tačiau Vėlinėms, spalio mėnesį, drėgmės yra pakankamai, todėl natūralūs vainikai išsilaiko ilgiau“, – paaiškina specialistė.

Jos teigimu, jei kapavietėje yra plokštė ar skalda ir nėra vietos sodinamoms gėlėms, galima atsivežti ilgalaikį vazoną ir jame pasisodinti tikras gėles, kurios gražiai atrodys Vėlinėms.

„Populiaru maišyti viržius su gebenėmis ar alūnėmis, nes jos ryškios. Taip pat galima daryti vienų viržių kompozicijas – gaunasi gražūs variantai, o kapavietė atrodo estetiškai, nereikia nuolat laistyti“, – aiškina R. Matulienė.

Ji priduria, kad jei vėliau nebesinorės auginti gėlių, vazoną galima padėti už paminklo arba pasodinti atsparias gėles, kurios nenudžius ir toliau augs.

„Žmonės dažnai mano, kad reikia kas savaitę laistyti – to daryti nereikia. Svarbiausia rinktis atsparias gėles, kurių priežiūra minimali“, – pataria specialistė.

Patarimai, ką sodinti kapuose prieš Vėlines

Apželdinimo specialistė pataria prieš Vėlines kapuose sodinti įvairias natūralias gėles, pavyzdžiui, viržius, kurie turi daugybę spalvų ir leidžia kurti įdomias kompozicijas.

„Yra dar viena alternatyva, kurią daugelis žmonių pamiršta – šalia kapo esančią vazą. Tikrai nesudėtinga į ją pamerkti kokią nors gėlę.

Jei sodyboje auga astros, nebijokite jų įmerkti. Auga šilokai? Jie ilgai stovės ir padžiūvę gražiai atrodys“, – pataria specialistė.

Anot R. Matulienės, daug kas augina hortenzijas, kurias taip pat galima naudoti kapuose: „Jos nieko nekainuos ir jas bus galima rasti savo sodyboje“.

„Galima naudoti viksvines žoleles – tai taip pat yra jūsų fantazija. Jei nėra galimybės pasiimti gėlių iš sodybos, galima pamerkti gyvų chrizantemų – jos stovės Vėlinėms ir nereikės papildomų vainikų“, – pažymi R. Matulienė.

Pasak specialistės, jei nesinori sodinti gėlių, kapavietę galima puošti natūraliai: įdėti kelias eglės šakeles ir džiovintų gėlių į žemę, taip sukuriant estetišką ir ekologišką puošmeną.

Siunčia patarimą

Apželdinimo specialistė Rūta ragina pagalvoti, kam kapuose statyti dirbtines gėles, jei galima pasodinti gyvas.

„Jeigu tikslas – kad kapinės žiemą išliktų spalvingos, yra daug visus metus žaliuojančių augalų, tad kasmet nereikės sodinti naujų gėlių“, – sako ji.

Specialistė taip pat kelia retorinį klausimą: „Ar jūs norite palikti anūkams tas šiukšles? Jos niekur nedingsta, kaupiasi.“

Jos patarimai leidžia suprasti, kad natūralios alternatyvos ne tik puošia kapavietę, bet ir yra draugiškesnės aplinkai bei lengviau prižiūrimos, o tokiu būdu kapų priežiūra tampa ne tik pagarbos mirusiesiems ženklu, bet ir atsakingu sprendimu aplinkai.

Daugelis daro neteingai
Daugelis daro neteingai
2025-10-09 19:08
Į klausimą :su kokia ranka šluostote subinę ,daugelis atsako kad su dešine ,šiek tiek mažiau su kaire ,o teisingai reikia su popieriu.
Moralas yra toks ,kad ne su*ystų specialystų" reikalas ,kas ką daro ir kaip "teisingai galvoja"
Atsakyti
Jo
Jo
2025-10-09 19:10
Koks kieno reikalas kaip kas puošia, tegul rūpinasi savo reikalais.
Atsakyti
O
O
2025-10-09 20:24
Dirbtinių gėlių krepšelis kapus puoš iki pavasario,o kas iš tų natūralių gėlių lapkričio mėnesį?Jos gi bematant nušals ir liks tik mėšlas iš jų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
