Pasakė, ar galima fotografuoti mirusio žmogaus kapą: daugelis mano neteisingai

Apie tai, kas kapinėse leidžiama, o ko būtina vengti, siekiant nepasidaryti sau gėdos bei nesudrumsti mirusiųjų ramybės, pasakoja MB „Memorus“ direktorė Eglė Balčiūnienė.
Ko negalima daryti kapinėse
Pasak E. Balčiūnienės, daugelis taisyklių kyla ne tik iš įstatymų ar kapinių lankymo reglamentų, bet tiesiog iš elementaraus padorumo.
„Kapinės nėra pramogų vieta. Čia turime elgtis taip, kad netrikdytume nei mirusiųjų atminimo, nei jų artimųjų ramybės“, – pabrėžia ji.
Kapinėse tikrai nepriimtina:
- Važinėti automobiliais (išskyrus laidotuvių procesijas, neįgaliuosius, senjorus ar darbus su leidimu).
- Vartoti alkoholį, rūkyti, klausytis garsios muzikos.
- Vedžioti augintinius, važinėtis riedučiais, dviračiais ar motociklais.
- Teršti aplinką, mesti atliekas ne tam skirtose vietose.
- Sodinti didelius medžius ar augalus, kurie gali ardyti paminklus ar takus.
- Garsiai kalbėti telefonu, vartoti necenzūrinius žodžius.
- Vykstant laidotuvėms tęsti bet kokius triukšmingus darbus ar kitaip trukdyti procesijai.
Dar viena dažna problema – paslaugų reklamos kapinėse.
„Būna, kad įvairių paslaugų teikėjai žmonėms dalina reklamines skrajutes, nors po to dažnai jos čia pat ir išmetamos.
Reklamų būna ir ant medžių, administracinių pastatų, tvorų, o neprižiūrimos jos dažnai atrodo neestetiškai ir teršia ramų kapinių kraštovaizdį“, – aiškina pašnekovė.
Fotografavimas ir filmavimas kapinėse
E. Balčiūnienės teigimu, fotografuoti kapinėse galima, bet tik su pagarba.
„Savo artimųjų kapą fotografuoti – normalu. Tačiau viešinti svetimus kapus ar mirusiųjų duomenis be leidimo – tikrai neetiška. Mes patys prieš fotografuodami visuomet gauname artimųjų sutikimą raštu“, – akcentuoja ji.
Fotografuoti žmones laidotuvių metu be jų leidimo – taip pat nevalia.
Kaip elgtis prie svetimų kapų?
Pasak E. Balčiūnienės, svetimos kapavietės – tikrai ne vieta mūsų įsikišimui. Anot jos, savavališkai tvarkyti ar ką nors keisti kitų žmonių prižiūrimame kape nėra etiška, nors kai kuriems ir atrodo kaip teigiamas poelgis.
Taip pat negalima lipti ant kapų ar ramstytis į paminklus, nevalia pernešti žvakių, gėlių ar kito inventoriaus nuo vieno kapo ant kito. Galima tik minimaliai padėti – pavyzdžiui, nuskabyti piktžoles nuo bendro takelio.
Jeigu kyla noras pasikalbėti su kaimyninės kapavietės artimaisiais dėl tvarkos – pašnekovė rekomenduoja kreiptis raštu ar per kapinių administraciją.
Vaikai kapinėse: vestis ar ne?
Pasak specialistės, vaikų buvimas kapinėse įprastai nėra problema, jei tėvai atsakingai prižiūri jų elgesį.
„Vaikas vaikui nelygus. Jeigu jis šiek tiek palaksto ar smalsauja – tai normalu. Svarbu paaiškinti taisykles pagal jo supratimą. Jei jų nesilaiko – teks išeiti“, – aiškina E. Balčiūnienė.
Ji siūlo vaikus įtraukti į artimųjų kapų tvarkymo procesą: duoti panešti vandenį, sugrėbti lapus ar esant progai papasakoti apie giminės istoriją. Tai gali tapti puikia proga pasikalbėti su vaiku apie gyvenimą ir mirtį.
Taip pat ji atsakė į klausimą, ar lankant kapus į kapines galima vestis augintinius.
„Gyvūnams vieta parkuose, o ne kapinėse“, – griežtai teigia pašnekovė. Ji taip pat pabrėžia, jog daugumoje kapinių augintinius vedžioti draudžia ir teisės aktai.
Gėlės ir žvakės Vėlinėms
Pasak E. Balčiūnienės, svarbiausia – ne kiekybė. Kartais užtenka vienos simbolinės žvakės ar gėlės, kad parodytume pagarbą mirusiesiems.
Ji pataria prieš Vėlines pagalvoti apie kapo apželdinimo planą ir vengti ryškių, sintetinių, dirbtinių gėlių.
Vietoje jų geriau rinktis natūralias, pastelinių spalvų kompozicijas, viržius ar kalocefalus, kurie ilgai išlieka gražūs.
Kalbant apie žvakes, pasak pašnekovės, ilgiausiai dega vaško ar aliejaus pagrindu pagamintos. Šios žvakės gali laikytis net iki penkių dienų.
Vis dažniau pasirenkamos ir elektroninės „žvakės“, kurios tik imituoja degimą, taigi gali degti net mėnesį ar ilgiau.
Taip pat, artėjant Vėlinėms, E. Balčiūnienė primena: nors žmonės dar dažnai linkę tikėti įvairiais prietarais – esą lipimas ant kapo ar kiti veiksmai užtraukia nelaimę – geriau į viską žvelgti racionaliai.
„Kapinėse nereikia ieškoti prietarų. Čia turime ieškoti ramybės, prasmės, tvarkos ir pagarbos“, – reziumuoja ji.
