Anatolijus Oleinik su žmona Inga ruošiasi rimtiems pokyčiams: „Tai mums pradeda kliūti"

Kai Anatolijus laimėjo legendinį realybės šou „Kelias į žvaigždes“, keletą metų atlikėjas gyveno Vilniuje. Tačiau galiausiai gyvenimas jį vėl nuvedė į gimtuosius Druskininkus.
„Tuo metu buvau pavargęs nuo didmiesčio ir nuo to viso išsitaškymo. Pajaučiau, kad pasiilgau Druskininkų – man norėjosi gamtos, miško, ramybės. Todėl po maždaug penkerių metų Vilniuje nusprendžiau, kad laikas sugrįžti“, – prisiminė jis.
Šeima bręsta pokyčiams
Tačiau kalbėdamasis su naujienų portalu tv3.lt Anatolijus atskleidė, kad jo ir žmonos mintyse po truputį bręsta noras pokyčiams. Kaip teigė pašnekovas, jam vis dažiau kyla noras keisti gyvenamąją vietą.
„Gana dažnai būna tokių momentų, kai paklausiu savęs, kodėl gyvenu Druskininkuose. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai naktį važiuoju iš koncerto. Jeigu gyvenčiau kažkur arčiau, turbūt būčiau namuose trečią, o ne penktą valandą ryto. Turiu pripažinti, kad po truputį Druskininkai pradeda mums kliūti, ypač geografiškai“, – atviravo jis.
Anatolijus atskleidė, kad jo ir žmonos mintyse jau yra kitas miestas, į kurį juodu norėtų keltis gyventi ateityje.
„Mus labai traukia vietos aplink Kauną. Tai būtų itin labai patogi lokacija. Be to, neabejojame, kad ir mūsų mergaitei ten būtų daugiau veiklos. Nežinome, kad tai įvyks, bet tikrai svarstome ir galvojame apie tokius pokyčius.
Žinoma, greičiau negyventume pačiame mieste, ieškotume kokios nors pamiškės ar sklypo su daug gamtos. Vis tiek norėtųsi tą Druskininkų vaizdelį susikurti“, – teigė A. Oleinik.
Padeda žmonai mylimoje veikloje
Gyvenimą miesto centre judviem būtų išties sunku įsivaizduoti, mat Anatolijaus žmona Inga turi didelę aistrą žemdirbystei – net yra baigusi Žemės ūkio akademiją.
„Ji kiekvieną vasarą leisdavo kaime Suvalkijoje pas senelius. Jos senelis buvo vyriausiasis agronomas tuo metu. Tad ji puikiai žino, ką reiškia būnant vaiku išravėti kilometrinę vagą. Yra ir bites prižiūrėti, ir sodinti moka.
Visi šie jos įgūdžiai mums dabar labai praverčia namuose. Šiemet pas mus vyko masinis pomidorų sodinimas, daiginimas – jų buvo šimtai. Bet buvo visiškai prasti metai, daug nesuderėjo“, – pasakojo atlikėjas.
Natūralu, kad į žemės ūkio darbus yra įtraukiamas ir Anatolijus.
„Kažkas juk turi nešioti visus dalykus, – juokėsi jis. – Taigi, nešioju aš, padedu kiek galiu savo rankomis, o Ingutė viską planuoja, strateguoja. Iš tikrųjų šitie darbai gyvenant nuosavame name yra pakankamai fainas iššūkis gyvenime.“
Anatolijus su žmona Inga ne kartą yra pasakoję apie didelį kiekį gyvūnų judviejų namuose – sutuoktiniai yra priglaudę net 17 kačių. Bet ar gimus dukrai tai netapo problema?
„Iš tikrųjų viskas yra gerai, nes jie ir toliau gyvena sklype, soduose, miške, yra įrengtas šildomas rūsys – jie patys ten užeina, jiems yra įrengtas langelis. O į kambarius patenka tik mūsų naminės katės“, – pasakojo A. Oleinikas.
