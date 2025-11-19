 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kodėl Anatolijus Oleinik atsidūrė ligoninėje: nerimą kelia 1 dalykas

2025-11-19 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 10:55

Dainininkas Anatolijus Oleinik, išgarsėjęs muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes“, atsidūrė ligoninėje.

0

Naujienų portalui tv3.lt Anatolijus Oleinik papasakojo, kas nutiko.

Atsidūrė ligoninėje

Anatolijus su savo sekėjais socialiniame tinkle pasidalijo, kad dabar yra ligoninėje. Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su vyru, jis atskleidė, kas nutiko.

„Esu ligoninėje, šiandien jau antra diena. Panašu, kad guldo tikrai porai dienų. Įtaria apendicitą. Nuo vakar daro įvairius tyrimus. Dar ne iki galo aišku, ar tai tikrai apendicitas. Kol kas jaučiuosi gerai, nuotaika taip pat gera. Labai liūdna, kad negaliu būti namuose su žmona ir vaiku“, – kalbėjo dainininkas.

Anatolijaus teigimu, jo neramina vienas dalykas. „Labai išgyvenu dėl koncerto su Arnu – dueto (Ne)broliai“ pasirodymo, kuris turi vykti šį savaitgalį, bet kol kas viskas atrodo gerai. Galbūt net nereikės operacijos – bandys gydyti medikamentais. Kol kas tokios naujienos.

Naktį buvau išleistas pernakvoti namuose dėl geresnės savijautos, tačiau šiandien nuo šešių ryto vėl esu ligoninėje, tęsia tyrimus. Panašu, kad teks pagulėti, stebės mane, nes kol kas nesiryžtama operuoti“, – pasakojo jis.

Pasak jo, nepaisant visko, jis tikisi, kad turės jėgų užlipti ants scenos:  „Artėja koncertai: „Kelias į žvaigždes“ kitą savaitę ir dueto „(Ne)broliai“ pasirodymas šį šeštadienį. Mintyse buvau nusiteikęs, kad jei reikės – operuos. Arnui sakiau, kad ir kas benutiktų, aš stovėsiu scenoje. Naiviai, bet sukryžiavę pirštus tikimės, kad koncertų nesutrukdys niekas. Jau tiek žmonių laukia tų koncertų, visa komanda laukia. Nori nenori – teks atsirasti ant scenos.“

