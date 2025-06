Anatolijus Oleinikas su žmona pirmąkart parodė dukrą: atšventė dvi progas

Anatolijui Oleinikui ir jo žmonai Ingai birželis nuo šiol nestokos pakilių emocijų. Dar visai neseniai atlikėjas pirmą kartą paminėjo Tėvo dieną kaip tėtis. Anatolijus šypteli – apie tai, kiek daug emocijų atneša ši diena, suprato tik pats tapęs tėvu.

„Šiemet pirmą kartą švenčiau Tėvo dieną. Ir nors suvokiau, kad jau metus esu tėtis, iki pat šventės laukiau to momento, kai tą progą pajusiu visa esybe. Kažkas viduje išties suvirpėjo. Čia kaip ir laukiant vaiko: viskas atrodo normaliai, bandai įsivaizduoti, kaip bus, bet tik gimus kūdikiui supranti, kaip viskas yra iš tikrųjų. Taip ir su šia diena. Tik tapęs tėvu, supranti, kokia ši proga ypatinga“, – dalijosi Anatolijus.

Tiesa, pridūrė jis, ilgai užsibūti Tėvo dienos emocijose jis negalėjo. Kone iškart po šios šventės atėjo kita didžiulė ir labai svarbi proga – birželio 5-ąją jo dukrai Elijai sukako vieneri metukai. A. Oleinikas pasakojo, kad šią progą su žmona nutarė paminėti griausmingai.

„Per šiuos metus mes su Inga ne tik auginome dukrą, bet ir patys augome kaip pora, kaip tėvai. Dukros pirmasis gimtadienis labai svarbi diena, tai net nekilo minčių jį paminėti kažkaip kukliai“, – prisipažino jis.

Anatolijaus Oleiniko dukros gimtadienis (8 nuotr.) Anatolijaus Oleiniko dukros gimtadienis / Almanto Mickaus nuotr. Anatolijaus Oleiniko dukros gimtadienis / Almanto Mickaus nuotr. Anatolijaus Oleiniko dukros gimtadienis / Almanto Mickaus nuotr. +4 Anatolijaus Oleiniko dukros gimtadienis / Almanto Mickaus nuotr. Anatolijaus Oleiniko dukros gimtadienis / Almanto Mickaus nuotr. Anatolijaus Oleiniko dukros gimtadienis / Almanto Mickaus nuotr. Anatolijaus Oleiniko dukros gimtadienis / Almanto Mickaus nuotr. Anatolijaus Oleiniko dukros gimtadienis / Almanto Mickaus nuotr.

Sulaužė taisyklę!

Dukros pirmąjį gimtadienį Oleinikai surengė Druskininkuose. Šią šventę šeima kruopščiai planavo – nors abu su žmona turi nemažai patirties renginių organizavime, šįkart dalį rūpesčių jie patikėjo profesionalams.

„Planavimas išties atėmė nemažai laiko, tad džiugu, jog turėjome pagalbos. Dekoracijas patikėjome Kamilei Deko iš Druskininkų, ji mūsų draugė ir puikiai suprato, ko norime. O ir šventei ruošėme net du tortus – vienas tradicinis, o kitas buvo skirtas linksmai fotosesijai. Norėjome įamžinti momentą, kai dukra jį minko, valgo, tyrinėja – visa tai tapo gražiomis, gyvomis akimirkomis.“

Po ilgų diskusijų, surengti šventę pora nusprendė viešbutyje „Europa Royale“, kur vakarienei sukvietė artimiausius žmones. Kaip atskleidė Anatolijus, šventės akimirkas įamžino profesionalus fotografas Almantas iš Klaipėdos, su kuriuo Anatolijus bičiuliaujasi nuo pat „Kelio į žvaigždes“ laikų.

„Su žmona nutarėme, kad pirmasis gimtadienis sulaužys ir tą taisyklę, kurios laikėmės visus metus – nusprendėme parodyti dukrelę viešumai. Iki šiol sąmoningai viešai nerodėme dukros, norėjome, kad ji pirmuosius metus augtų ramiai. Dabar jaučiamės pasiruošę dalintis, tad per gimtadienį pasidarėme pirmąją fotosesiją“, – su šypsena dalijosi atlikėjas.

Tėvystė pakeitė viską

Vienus metus tėčio titulu besidžiaugiantis Anatolijus neslepia – vaiko gimimas visiškai pakeitė jo požiūrį į gyvenimą, santykius ir save patį.

„Tik paėmęs dukrą į rankas supratau, ką iš tiesų reiškia būti tėvu, kokia yra žmogaus misija ir gyvenimo prasmė. Viskas, kas atrodė svarbu iki tol – karjera, šlovė, pasiekimai – staiga nublanko. Dabar suprantu, kad be viso to galima gyventi. Bet be savo vaiko – jau nebe.“

Tiesa, tėvystės vien rožinėmis spalvomis A. Oleinikas piešti nenori. Pasak atlikėjo, nors tėviška kasdienybė kupina džiaugsmo, nestinga ir iššūkių.

„Būna, kad pavargstame, kartais susipykstame su žmona, viskas nutinka dėl nuovargio, didžiulio darbo krūvio ir rutinos. Tačiau kiekvieną kartą žiūrėdamas į savo vaiką suvoki, kad tai – didžiausia laimė, kokią galėjai gauti. Visi sunkumai praeina, viską gali įveikti, jei esi komanda“, – kalbėjo jis.

Tiesa, Anatolijus atviras: nors išbandymų nestinga, su žmona jie vis dažniau pasvajoja ir apie dar gausesnę šeimą.

„Anksčiau buvau linkęs nukreipti energiją į nereikšmingus dalykus, o dabar suprantu, kad viskas – apie šeimą. Tkrai norime turėti daugiau vaikų. Netgi pasvajojame apie dvynukus. Tada šventė iškart būtų dviguba“, – šypsodamasi prisipažino Anatolijus.