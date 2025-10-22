Netikėta žinia – Vilijos Matačiūnaitės nebebus „Kelias į žvaigždes“ koncertuose: aiškėja, kas nutiko

Liepos 20-ąją Palangos koncertų salėje įvyko pirmasis „Kelias į žvaigždes. Po 20 metų“ turo koncertas, kuriame pasirodė net 14 žinomiausių šou dalyvių.
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos(40 nuotr.)
„Kelias į žvaigždes“ koncerto Palangoje akimirkos (nuotr. Andrius Pelakauskas)
Palangoje koncertavo ir kadaise antrąją vietą realybės šou užėmusi V. Matačiūnaitė – dainininkė kartu su kitais dalyviai lipo į sceną, atliko kultinius hitus.
Vilija Matačiūnaitė atskleidė, kas nutiko
Tačiau artėjant kitiems numatytiems „Kelias į žvaigždes. Po 20 metų“ koncertams paaiškėjo netikėta žinia – V. Matačiūnaitė šiuose koncertuos daugiau nepasirodys.
Šią žinią Vilija patvirtino naujienų portalui tv3.lt.
Kaip teigė dainininkė, jos dalyvavimas likusiuose turo koncertuose buvo numatytas, tačiau galiausiai V. Matačiūnaitei ir renginio organizatoriams nepavyko susitarti dėl tam tikrų dalykų.
„Iš pradžių turėjome tokį preliminarų matymą, kaip viskas vyks. Bet tolesniuose derybų etapuose nesusikalbėjome su organizatoriais, nepriėjome bendrų sutarimų. Todėl buvo priimtas abipusis sprendimas, kad toliau koncertuose nedalyvausiu“, – naujienų portalui tv3.lt atskleidė V. Matačiūnaitė.
Apie tai, kas įvyko tarp jos ir organizatorių, Vilija nedaugžodžiavo, tačiau teigė, kad daugeliu aspektų jų vizijos išsiskyrė.
„Mes tiesiog skirtingai matome dalykus“, – pridūrė ji.
Pasidomėjus, ar dėl taip netikėtai susiklosčiusios situacijos Vilija nenusiminė, moteris tikino neliūdinti. Visgi jai jau teko pajusti subjurusias realybės šou gerbėjų nuotaikas.
„Man pačiai neliūdna, nes turiu savo poziciją ir būtų liūdniau, jei nusileisčiau ir taip paminčiau savo įsitikinimus bei vertybes. Tačiau jaučiu, kad nusiminė klausytojai, kurie tikėjosi mane ten išvysti. Iš savo pusės dėl to apgailestauju.
Žinau, kad yra žmonių, kurie ketino atvykti, jau buvo nusipirkę bilietus, o dabar nori juos grąžinti. Tikiuosi, kad to nepadarys, nes tikiu, jog tai vis tiek bus graži šventė“, – kalbėjo V. Matačiūnaitė.
Primename, kad „Kelias į žvaigždes. Po 20 metų“ turo koncertai lapkričio 28-ąją įvyks Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 5-ąją – Šiaulių arenoje, o gruodžio 18-ąją – Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Šaltinis:
tv3.lt
