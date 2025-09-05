Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kviečia visus pasinaudoti nemokama pramoga: štai kur ir kada vyks

2025-09-05 15:05 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-09-05 15:05

Rugsėjo 5–7 dienomis sostinėje vyksiančios „Vilniaus dienos“ tradiciškai suburs vilniečius ir miesto svečius į daugybę koncertų, meninių instaliacijų bei pramogų po atviru dangumi. Vienu įspūdingiausių programos akcentų taps lazerių šou „Gamtos ir technologijos: Sintezė“, kuris kvies patirti Vilnių kaip žalią inovacijų miestą.

Vilnius (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)
7

Rugsėjo 5–7 dienomis sostinėje vyksiančios „Vilniaus dienos" tradiciškai suburs vilniečius ir miesto svečius į daugybę koncertų, meninių instaliacijų bei pramogų po atviru dangumi. Vienu įspūdingiausių programos akcentų taps lazerių šou „Gamtos ir technologijos: Sintezė", kuris kvies patirti Vilnių kaip žalią inovacijų miestą.

0

Šventės organizatoriai skelbia: „Įspūdingas lazerių šou „Gamtos ir technologijos: Sintezė“, atliepiantis šiuolaikines miesto vertybes – ekologiją, inovacijas ir darną, kvies patirti Vilnių kaip žalią inovacijų miestą.“

Vilniuje vyks nemokamas lazerių šou

Reginys vyks Neries krantinėje ir pievoje prie Baltojo tilto. Lankytojai galės mėgautis net keturiais pasirodymais: 23:00 val., 23:30 val., 00:00 val. ir 00:30 val.

Futuristinę vizualizaciją kurs net 70 RGB lazerių projektorių, kurie pieš organiškas ir dinamiškas formas virš Neries krantinės.

Garso takelyje persipins natūralūs gamtos garsai ir subtili, specialiai šiai programai atrinkta elektroninė muzika.

Šis šou – viena iš „Vilniaus dienų“ kulminacijų, žadanti sujungti gamtą ir technologijas į vientisą audiovizualinį patyrimą, kuris taps ryškia sostinės rudens pradžios švente.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

