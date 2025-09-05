Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

„Putoja“ kviečia: prie diskusijų stalo sės aludariai iš viso pasaulio

2025-09-05 08:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 08:50

Vilniuje rugsėjo 12-13 dieną vėl rinksis Lietuvos alaus mėgėjai. Ketvirtus metus iš eilės vyksiančioje kraftinių gėrimų parodoje „Putoja“ šiemet jie galės ne tik atrasti sau naujas alaus rūšis, bet ir dalyvauti diskusijose su alaus meistrais.

„Putoja“ kviečia: prie diskusijų stalo sės aludariai iš viso pasaulio
76

Vilniuje rugsėjo 12-13 dieną vėl rinksis Lietuvos alaus mėgėjai. Ketvirtus metus iš eilės vyksiančioje kraftinių gėrimų parodoje „Putoja“ šiemet jie galės ne tik atrasti sau naujas alaus rūšis, bet ir dalyvauti diskusijose su alaus meistrais.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Tradiciškai, kaip ir kasmet, šį rugsėjį „Dūmų fabriko“ renginių erdvėse savo gėrimus pristatys aludariai iš įvairiausių pasaulio kraštų. 36 bravorai ir 140 kraftinio alaus rūšių penktadienį ir šeštadienį lauks šio gėrimo mėgėjų ir norinčių jį pažinti.

REKLAMA

Šiemet parodos dalyviai savo patirtimi ir nuomonėmis dalinsis ne tik savo stenduose, bet ir atvirose diskusijose. „Putoja“ lankytojų laukia net 6 pokalbiai, kuriuose apie kraftinio alaus ypatybes diskutuos aludariai iš Europos, Azijos ir Afrikos žemynų.

Dar prieš 50 metų tik rūsiuose, garažuose ir namų virtuvėse, virtusiose eksperimentų ir naujovių laboratorijomis virtas kraftinis alus, šiais laikais jau nebėra toks egzotiškas gėrimas. Jo galima rasti prekybos centrų lentynose, baruose ir kavinėse.

REKLAMA
REKLAMA

Abejas renginio dienas apie savo nueitą kelią papasakos renginio šeimininkų, „Sakiškių“ bravoro, atstovai. Kraftinio alaus kūrimas juos atvedė iki „Dūmų fabriko“ įkūrimo ir kraftinio alaus bendruomenės subūrimo aplink bei „Putoja“ parodos organizavimo. Savo patirtimi jie dalinsis su panašią istoriją turinčiais užsienio bravorais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Patys prieš daugiau nei dešimtmetį pradėjome alų virti namuose. Eksperimentavome su skoniais, galiausiai tapome bravoru su savo namais, kuriuose galime priimti bendraminčius aludarius iš viso pasaulio. Labai džiugu, kad šiemet su jais susėsime ir diskusijai apie kraftinį alų ir viską, kas jį supa“, – sakė parodos organizatorius, „Sakiškių“ bravoro įkūrėjas Linas Zakarevičius.

REKLAMA

Penktadienį apsilankysiančių parodoje be šio pokalbio lauks ir diskusija apie kraftinio alaus istoriją, dabartį ir ateities perspektyvas. Šeštadienį parodos lankytojai galės pasiklausyti pokalbio apie populiariuosius kraftinio alaus rūgščiuosius ir IPA stilius.

„Putoja“ kviečia: prie diskusijų stalo sės aludariai iš viso pasaulio
(76 nuotr.)
(76 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Putoja“ kviečia: prie diskusijų stalo sės aludariai iš viso pasaulio

Naujojoje Vilnioje įsikūrusiame „Dūmų fabrike“ rugsėjo 12-13 dienomis vyksiančios „Putoja“ parodos organizatoriai kviečia į renginį vykti viešuoju transportu – 6G greituoju autobusu arba traukiniu. Jais po renginio bus patogu grįžti ir į miesto centrą, o abi dienas iš Naujosios Vilnios geležinkelio stoties  iki centrinės Vilniaus geležinkelio stoties parveš specialus „Putoja“ traukinys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų