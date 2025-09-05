Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Milsos“ grupė įsigijo Latvijos gręžimo-sprogdinimo įmonę

2025-09-05 07:30 / šaltinis: BNS
2025-09-05 07:30

„Milsos“ grupė liepos pabaigoje užbaigė sandorį dėl Latvijos gręžimo ir sprogdinimo bendrovės „Spradziens“ įsigijimo – latvių įmonės veiklos profilis yra toks pat kaip kitų dviejų „Milsai“ priklausančių įmonių – Lietuvoje veikiančios „Eksplosita“ ir Estijos „Voglers Eesti“, kurią „Milsa“ įsigijo 2024 metų balandį, penktadienį rašo „Verslo žinios“.

„Milsos“ grupė įsigijo Latvijos gręžimo-sprogdinimo įmonę (nuotr. Fotodiena/Žygimanto Gedvilos)

„Milsos" grupė liepos pabaigoje užbaigė sandorį dėl Latvijos gręžimo ir sprogdinimo bendrovės „Spradziens" įsigijimo – latvių įmonės veiklos profilis yra toks pat kaip kitų dviejų „Milsai" priklausančių įmonių – Lietuvoje veikiančios „Eksplosita" ir Estijos „Voglers Eesti", kurią „Milsa" įsigijo 2024 metų balandį, penktadienį rašo „Verslo žinios".

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis Latvijos registrų duomenimis, 100 proc. bendrovės „Spradziens“ akcijų šiuo metu priklauso „Voglers Eesti“, tačiau galutiniu naudos gavėju yra įvardijamas „Milsos“ generalinis direktorius Mantas  Makulavičius.

„Klovainių skaldos“ pardavimo pajamos pernai didėjo 36,5 proc. iki 28,49 mln. eurų nuo 20,86 mln. eurų užpernai tuo pačiu metu, o grynasis pelnas – 127 proc., iki 6,77 mln. eurų nuo 2,98 mln. eurų užpernai. 

„Milsa“ įmonių grupei, be „Klovainių skaldos“ ir minėtų gręžimų-sprogdinimų bendrovių, dar priklauso dvi granito skaldos gamyklos Vilniuje ir Kaune, veikiančios „Gruno“ pavadinimu. „Milsos“ pagrindinė veikla – didmeninė prekyba granito ir dolomito skalda.

