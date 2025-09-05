„Milsos“ grupė įsigijo Latvijos gręžimo-sprogdinimo įmonę

Remiantis Latvijos registrų duomenimis, 100 proc. bendrovės „Spradziens“ akcijų šiuo metu priklauso „Voglers Eesti“, tačiau galutiniu naudos gavėju yra įvardijamas „Milsos“ generalinis direktorius Mantas Makulavičius.
„Klovainių skaldos“ pardavimo pajamos pernai didėjo 36,5 proc. iki 28,49 mln. eurų nuo 20,86 mln. eurų užpernai tuo pačiu metu, o grynasis pelnas – 127 proc., iki 6,77 mln. eurų nuo 2,98 mln. eurų užpernai.
„Milsa“ įmonių grupei, be „Klovainių skaldos“ ir minėtų gręžimų-sprogdinimų bendrovių, dar priklauso dvi granito skaldos gamyklos Vilniuje ir Kaune, veikiančios „Gruno“ pavadinimu. „Milsos“ pagrindinė veikla – didmeninė prekyba granito ir dolomito skalda.
