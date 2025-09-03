Unikalūs reklamos sprendimai „2go“ lauko ekranų tinkle

Pirmasis Lietuvoje ir vienintelis toks Baltijos šalyse lauko ekranas Kaune
Praėjusiais metais „2go“ lauko ekranų tinklą papildė išskirtinė medija – tai pirmasis Lietuvoje, vienintelis toks Baltijos šalyse tripusis, lenktos formos lauko ekranas. Dėmesį traukiantis lauko ekrano dizainas sudaro sąlygas reklamą transliuoti 360 laipsnių kampu, taip sukuriant įsimintiną reklamos vaizdą.
Lauko ekranas, sudarytas iš trijų lenktos formos ekranų, nukreiptų į skirtingas sankryžos puses, įrengtas Kaune, VI-ojo forto žiedinėje sankryžoje, kur susikerta K. Baršausko, M. Riomerio, Kovo 11-osios gatvės ir Pramonės prospektas. Ekrano lokacija – puikiai žinoma tiek kauniečiams, tiek miesto svečiams, kadangi jungia didelio užimtumo Kauno gatves, vedančias link skirtingų miesto mikrorajonų ir vartotojų traukos objektų, tokių kaip „Girstučio baseinas“, prekybos miestelis „Urmas“, Lietuvos zoologijos sodas ir kt.
Aukščiausia lauko ekrano kokybė, unikalus dizainas ir ryški reklama palieka įspūdį, o lauko ekrano vieta – žiedinės sankryžos viduryje – užtikrina puikų ekrano matomumą ir didelę auditoriją.
Dvipusis ekranas Panevėžyje – optimalios sąlygos reklamai mieste
Visai neseniai, šiais metais, „2go“ papildė dar vienas unikalus lauko ekranas – tai dvipusis, lenktos formos ekranas Panevėžyje. Išskirtinio dizaino reklamos medija – didžiausias lauko ekranas mieste, užtikrinantis matomumą didelei miesto ir rajono gyventojų bei svečių auditorijai.
Dvipusis, unikalių formų lauko ekranas – pirmasis ir vienintelis Lietuvoje, negana to, įrengtas itin didelio užimtumo Panevėžio miesto vietoje, Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankirtoje. Lokacija, žinoma, pasirinkta neatsitiktinai – čia susikerta intensyvaus eismo gatvės, pro sankryžą vykstama link miesto centro bei išvažiavimų iš Panevėžio, magistralinių kelių A2, A9, A17, o taip pat čia yra įsikūrę populiarūs, didelius vartotojų srautus pritraukiantys prekybos ir laisvalaikio centrai „Molas“ bei „RYO“.
Šis ekranas susideda iš dviejų, į skirtingas puses nukreiptų lenktos formos ekranų, kuriančių dinamišką, dėmesį atkreipiantį vaizdą. Tai – galimybė kūrybiškai ir įsimintinai žinutei, geriausioje vietoje reklamai Panevėžyje.
„2go“ lauko ekranų tinklas: laikas būti matomam
„2go“ lauko ekranų tinklas, veikiantis Baltijos šalyse, siūlo išskirtinius reklamos sprendimus ir didelę auditoriją. Tai galimybės ne tik miesto ar šalies, bet ir tarptautinei reklamos kampanijai.
„2go“ lauko ekranų tinklo siūlomi ekranai įrengti strategiškai apgalvotose, didelio užimtumo Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestų vietose, todėl užtikrinamas optimalus reklamos matomumas.
Unikalus tripusis lauko ekranas Kaune, didžiausias LED ekranas Panevėžio mieste, dvipusiai ekranai Vilniuje ir Kaune, tvarūs, saulės generuojamą elektros energiją vartojantys lauko ekranai Klaipėdoje ir Šiauliuose bei kiti aukščiausios kokybės reklamos sprendimai – tai siūlo „2go“ lauko ekranų tinklas.
„2go“ – laikas būti matomam.
