Ragina kapuose sodinti šias gėles: įspūdingai atrodys ir per Vėlines

Naujienų portalui tv3.lt kapaviečių tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės „Eram service“ vadovė Rūta Matulienė atskleidė, kokios gėlės rudeniui tinka geriausiai ir kaip jas sodinti, kad kapai visą sezoną atrodytų tvarkingai ir estetiškai.
Atskleidė, kokias gėles sodinti kapuose rudenį
Anot R. Matulienės, ruduo – puikus metas galvoti apie kapaviečių puošybą, kad jos išliktų gražios ir tvarkingos net po žiemos. Šiuo metu ji rekomenduoja sodinti raktažoles.
„Tai pavasarinė gėlė, kuri dabar turi žalius lapus – iš jų galima formuoti įvairias žalias kompozicijas. Vėliau, pavasarį ar Mamos dienai, kapavietę papuoš žydintys žiedai. Be to, tai daugiametė gėlė, todėl džiugins ilgą laiką“, – sako specialistė.
Ji taip pat pataria rudeniui sodinti įvairias svogūnines gėles, nors kapuose jos nėra dažnos.
„Sodinant dabar, pavasarį nereikės skubėti ieškoti, kuo papuošti kapavietę – belieka tik aptvarkyti ir gėlės džiugins žiedais“, – aiškina R. Matulienė.
Be to, rudenį galima sodinti ir našlaites: „Jos žydės tiek rudenį, tiek pavasarį, todėl vienmetės gėlės gali suteikti kapavietei spalvų ir gyvybės net šaltuoju metų laiku.“
Populiariausios gėlės kapavietėse
Anot R. Matulienės, populiariausios gėlės kapavietėse dažniausiai siejamos su Vėlinėmis, nes dauguma žmonių orientuojasi į šią šventę, o ne į rudens sezoną. Tarp mėgstamiausių – viržiai, erikos, kopūstėliai ir chrizantemos.
„Pasodina ryškiaspalvius viržius rugsėjo mėnesį ir dažnu atveju Vėlinėms jie paruduoja. Jei sodinsime raudonus ar violetinius žydinčius viržius rugsėjį, tikėtina, kad iki Vėlinių jie neišgyvens“, – aiškina specialistė.
Moters teigimu, žmonės dažnai pasirenka chrizantemas, nes jas matydami parduotuvėse negali atsispirti pirkimui.
„Jeigu norite, kad kapai būtų papuošti dabar, jos tikrai tiks, tačiau Vėlinėms reikės arba naujų chrizantemų, arba kitų rudeninių gėlių. Dažnai žmonės tai sumaišo“, – sako R. Matulienė.
Be to, R. Matulienė atkreipia dėmesį į chrizantemų dydį: „Dažnai žmonės perka labai dideles chrizantemas. Nors gėlė graži, kapavietėje bendras vaizdas gali būti prastas. Rekomenduoju nebijoti rinktis mažesnes – jos tikrai puoš kapavietę.“
Taip pat ji priduria, kad pasitaiko ir žmonių, kurie kapavietėse sodinti renkasi astras. Ji rekomenduoja jas sodinti, nes tai daugiametės gėlės.
„Geriau rinktis žemaūges astras – jos puošia kapavietę, o aukštaūgės gali būti per didelės“, – pataria specialistė.
Klaidos kapaviečių tvarkyme – kaip jų išvengti?
R. Matulienė pastebi, kad viena dažniausių klaidų, kurią daro žmonės, tvarkydami kapavietes, yra gėlių sodinimas kapuose tiesiai į žemę su vazonu.
„Tai tikrai ne pats geriausias sprendimas. Gėlės tokiu būdu prastai prigyja ir greičiau nyksta“, – aiškina specialistė.
Dar viena problema – netinkamas gėlės sodinimas iš vazonėlio.
„Pirmiausia būtina gėlę palaistyti, kad žemė būtų drėgna. Tada ją atsargiai išimame iš vazonėlio ir švelniai paspaudžiame šaknis, kad jos įgautų oro.
Tik po to augalą dedame į paruoštą duobelę, įpilame vandens ir užverčiame žemę, švelniai paspausdami. Tik taip gėlė gerai įsitvirtins ir džiugins žiedais“, – paaiškina R. Matulienė.
Be to, ne vienas lankytojas mato kapuose išlendančias šaknis – dažniausiai tai nutinka dėl netinkamo sodinimo.
„Laikantis kelių paprastų taisyklių, galima išvengti tokių problemų, o kapai atrodys tvarkingi ir gražūs“, – pataria specialistė.
Ruduo – metas, kai tvarkyti kapus verta atsakingai. Tinkamai parinktos gėlės ir teisingas sodinimas ne tik padeda išvengti klaidų, bet ir užtikrina, kad kapavietės visą rudenį džiugintų savo spalvomis bei gyvybe.
