  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Norite, kad orchidėjos sukrautų tiek žiedų? Palaistykite jas šiuo mišiniu

2025-09-14 10:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-14 10:20

Ruduo dažnai stabdo orchidėjų augimą ir žydėjimą, tačiau vienas paprastas sprendimas, susijęs su produktu, kurį tikriausiai turite savo virtuvėje, gali padėti joms išlikti sveikoms.

Orchidėjos (tv3.lt fotomontažas)

Ruduo dažnai stabdo orchidėjų augimą ir žydėjimą, tačiau vienas paprastas sprendimas, susijęs su produktu, kurį tikriausiai turite savo virtuvėje, gali padėti joms išlikti sveikoms.

Naujienų portalas express.co.uk kviečia visus orchidėjų augintojus išbandyti šį triuką, padėsiantį išsaugoti žiedus.

Rudeniui įsibėgėjus, dienos trumpėja, o tai sumažina orchidėjų energijos atsargas.

Šaltas oras taip pat gali sukelti stresą kambarinėms gėlėms. Dėl šių priežasčių orchidėjų priežiūra rudenį gali atrodyti sudėtinga, tačiau yra paprastas būdas jas paskatinti žydėti, jei žinote tinkamą tręšimo metodą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Natūrali trąša orchidėjoms – ryžių vanduo

„Aš pradėjau tręšti savo orchidėjas ryžių vandeniu. Šis vanduo kupinas mineralų, kurie skatina augimą ir ilgalaikį žydėjimą. Nors gali pasirodyti keista, tyrimai rodo, kad ryžių vanduo turi magnio, reikalingo fotosintezei.

Tręšiant orchidėjas ryžių vandeniu kartą per mėnesį, jos kaupia daugiau energijos, o tai padeda formuotis didesniems ir ilgiau žydintiems žiedams“, – rašo žurnalistė Katherine McPhillips.

Ryžių vandenyje taip pat yra B grupės vitaminų, kurie stiprina šaknis, bei amino rūgščių, būtinų bendrai augalo sveikatai.

Paprastai augalus tręšiame azotu, fosforu ir kaliu, tačiau rudenį orchidėjos sulėtina augimą, todėl per gausus tręšimas gali sukelti druskų kaupimąsi dirvoje ir pakenkti šaknims.

Ryžių vanduo yra švelni ir silpna trąša, todėl jį galima naudoti rudenį, taip skatinti šaknų augimą ir žiedų formavimąsi be streso augalui.

Kaip paruošti ir naudoti ryžių vandenį orchidėjoms

Ryžių vandens paruošimas yra labai paprastas ir užtrunka vos kelias minutes. Viskas, ką reikia padaryti, – tai neišpilti vandens, kuriame virėte ryžius pakeliuose. Svarbu naudoti tik vandenį be druskos ar prieskonių, kitaip vanduo gali pakenkti augalui.

Atvėsus ryžių vandeniui, jį supilkite į stiklainį, užsukite dangtelį ir laikykite tamsioje spintelėje, toliau nuo langų ar kaitinimo prietaisų, nes karštis gali išplauti naudingas medžiagas.

Tręšiant, ryžių vandenį maišykite santykiu 1:3 su šviežiu vandeniu iš čiaupo, kad nesikauptų per daug krakmolo ir dirvoje nepritrūktų oro. Paruoštu mišiniu paprasčiausiai palaistykite orchidėjas.

Žurnalistė teigė ryžių vandenį naudojanti kas keturias savaites, o paprastai laisto kartą per savaitę, kad pašalintų perteklinį krakmolą.

„Mano patirtis rodo, kad ryžių vanduo rudenį turi akivaizdų poveikį: orchidėjos atrodo sveikesnės, lapai – žalesni, o augalas turi daugiau žiedų. Todėl drąsiai rekomenduoju šį metodą visiems orchidėjų augintojams“, – teigė ji.

Orchidėja sukraus nematytą kiekį žiedų: štai ką reikia daryti (3)
Orchidėja sukraus nematytą kiekį žiedų: štai ką reikia daryti (3)

