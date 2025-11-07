 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Besilaukianti Vaida Poderytė suspindo išskirtine elegancija: parodė suapvalėjusį pilvuką

2025-11-07 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 09:30

Ar įsivaizduojate, koks būtų patiekalo skonis, jei jo receptas siekia net 2000 metų? Būtent tą sužinoti šį šeštadienį pakvies TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero savaitgalio receptas“. Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas pristatys legendinį filmą „Gladiatorius“, o jo įkvėpti, prabils ir apie šeimos svarbą.   

Ar įsivaizduojate, koks būtų patiekalo skonis, jei jo receptas siekia net 2000 metų? Būtent tą sužinoti šį šeštadienį pakvies TV3 žiniasklaidos grupės laida „Gero savaitgalio receptas“. Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas pristatys legendinį filmą „Gladiatorius“, o jo įkvėpti, prabils ir apie šeimos svarbą.   

REKLAMA
5

Šį šeštadienio vakarą žiūrovai bus kviečiami artimiau pažinti tikrą kino klasiką – Ridley Scotto epą „Gladiatorius“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaida Poderytė „Gero savaitgalio recepte“ prabilo apie šeimą
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaida Poderytė „Gero savaitgalio recepte“ prabilo apie šeimą

Nukelia į Romos imperijos laikus

Ši įtraukianti istorinė drama nukelia į Romos imperijos laikus bei pasakoja apie narsų generolą Maksimą (akt. Russell Crowe), kurį, išdavus naujajam imperatoriui Komodui (akt. Joaquin Phoenix), gyvenimas nubloškia į vergiją ir kovų areną. Čia Maksimas tampa gladiatoriumi ir stoja į kovą ne tik dėl išlikimo, bet ir dėl garbės bei teisingumo.

REKLAMA
REKLAMA

„Šis filmas – 5 „Oskarų“ laureatas, o taip pat yra laikomas vienu iš įsimintiniausių XXI a. epinių kūrinių, atgaivinusių istorinio kino dvasią“, – sakys T. Paplauskas.

REKLAMA

Įkvėpti šio didingo pasakojimo, ne tik laidos vedėjų aprangos, bet ir maistas alsuos romėniška dvasia.

Šįkart Vaida ir Tadas paruoš romėnišką viščiuką su džiovintais vaisiais ir riešutais, arba „Pullus fusilis“ – patiekalą, kuris nukels į pasaulį, kur maistas buvo ne tik kūno, bet ir sielos ritualas. Senovės Romos virtuvė garsėjo kontrastais – saldumo ir rūgštumo, jėgos ir švelnumo deriniais, o valgymas reiškė ne vien pasisotinimą, bet ir kultūros bei statuso išraišką.

REKLAMA
REKLAMA

Recepto įkvėpimu tapo pirmasis žinomas Europos kulinarinis rinkinys – „Apiciaus“ (arba „De re coquinaria“) knyga, parašyta I a. po Kr.

Valgymas – juslinis pojūtis

Šio kūrinio autorius, Romos gurmanas Marcus Gavius Apicius, laikėsi filosofijos, kad valgymas turi būti tiek juslinis, tiek intelektualus potyris.

„Šiandien supinsime tai, ką valgė gladiatoriai ir imperatoriai. Pagaminsime jums autentišką „Pullus fusilis“ – įdarytą viščiuką su džiovintais vaisiais ir riešutais, o patieksime jį kartu su karamelizuotais porais bei miežinėmis kruopomis. Toks viščiukas bus idealus savaitgalio pietums, vakarienei ar net artėjančių švenčių stalui“, – šypsosis V. Poderytė-Bernatavičė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip pasakos laidos vedėjas Tadas, anuomet valgymas buvo ne tik būtinybė, bet ir tikra šventė – proga pademonstruoti skonį, turtą ir statusą.

„Senovės Romoje maistas buvo ne tik energijos šaltinis, bet ir statuso bei galios simbolis, tikras malonumas ir gyvenimo džiaugsmo išraiška. Valgymo procesas buvo tarsi šventė – per maistą žmonės perteikdavo prabangą ir estetiką. Stalai būdavo puošnūs, indai ištaigingi. Žinoma, kalbame apie kilminguosius, kurie turėjo tokias galimybes – jie valgydavo žvėrieną, gausiai vartojo vyną, alyvuogių aliejų, prieskonines žoleles“, – pasakos virtuvės šefas.

REKLAMA

 

Diskusija apie legendinį filmą

Kol orkaitėje viščiukas įgaus auksinę plutelę, laidos vedėjai tęs diskusiją apie legendinį filmą.

„Manau, daugelis mūsų žiūrovų šį filmą tikrai yra matę ne kartą. Bet nors filmas išlieka toks pat, keičiasi pats žmogus – žiūrėdamas jį kitu gyvenimo laikotarpiu, pamatai vis naujas šio filmo prasmes.

REKLAMA

„Gladiatorius“ primena tiesą, jog nepažeidžiamas yra tas, kuris neturi... šeimos. Šiame filme – daug temų apie vyriškumą, žmogiškumą, vertybes, valdžios troškimą, tačiau pačiame pirmame plane vis dėlto yra šeima – atsidavimas savo artimiesiems ir namams“, – kalbės laidos vedėja Vaida, šiuo metu besilaukianti antro vaiko.

Be diskusijų apie filmą, laidos vedėjai pasidalins ir naudingais kulinariniais patarimais.

„Noriu duoti patarimą tiems žiūrovams, kurie mėgsta birias, tekstūrą išlaikiusias košes, o ne sulipusią masę. Siūlau kruopas ne virti, o brinkinti – taip jos išlieka tvirtesnės, išsaugo tekstūrą, ypač kai kalbame apie ryžius ar kuskusą. Jas labai lengva pervirti, o brinkindami galime išsaugoti gražią formą ir malonią tekstūrą“, – patars virtuvės šefas T. Paplauskas.

„Gero savaitgalio receptas“ – šeštadieniais, 10.30 val. tik per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Petras
Petras
2025-11-07 09:43
Zurnalistas nemoka tinkamai pateikti geru ziniu .Reikia parasyyti , kad Beernataviciene laukiasi vaikelio Dabar galima. pagalvot -panelei itaise vaika…
Atsakyti
neįdomu
neįdomu
2025-11-07 09:51
rodykit žemiau,jau pilvu nesudominsite...jokios kultūros tos neturi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų