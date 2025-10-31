Vaidos Poderytės ir Tado Paplausko patiekalas visai šeimai – vos už 8 eurus: namai pakvips vaikyste

O šįkart Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas pakvies apsilankyti Los Andžele – tais laikais, kai virtuvėje karaliavo paprasti, bet širdžiai artimi patiekalai.
Šio šeštadienio filmas – „Laumės vaikas“
Šįkart nusikelsime į 1928-ųjų Los Andželą – miestą, kuriame blizgesys ir tamsa egzistuoja greta, o po išoriniu spindesiu slepiasi skaudžios paslaptys, rašoma pranešime spaudai.
Būtent į šį pasaulį žiūrovus įtrauks TV3 šeštadienio kino vakaras – Clinto Eastwoodo režisuota, tikrais įvykiais paremta drama „Laumės vaikas“ (angl. „Changeling“).
Filmas pasakoja sukrečiančią istoriją apie Kristiną Kolins (akt. Angelina Jolie), kurios 9-erių metų sūnus dingsta be pėdsakų.
Po kelių mėnesių policija praneša radusi berniuką, tačiau motina akimirksniu supranta, kad tai – ne jos vaikas. Nuo tos akimirkos prasideda neįtikėtina kova su melu, sistema ir korupcija. O Kristinos ryžtas į viešumą iškelia tamsiausius Los Andželo policijos užkulisius.
„Tai – trimis „Oskarais“ nominuotas filmas, kurį sunku žiūrėti emociškai, o ypač – turintiems vaikų. Filme pasakojama apie beveik prieš šimtą metų Los Andžele įvykusius du sukrečiančius įvykius. Vienas jų – tikros moters, Kristinos, kurios sūnus buvo pagrobtas, istorija. Siekdama nuslėpti savo nekompetenciją, policija bandė jai įteigti, jog rastas kitas berniukas yra jos vaikas. Tačiau kartu ši istorija atskleidė ir dar vieną, visą Ameriką sukrėtusią istoriją – apie maniaką, grobusį, kankinusį ir žiauriai žudžiusį jaunus berniukus“, – pasakos laidos vedėja.
Laidos herojai Vaida ir Tadas prie šio filmo ieškos vakarienės idėjos, atspindinčios stiprias filmo emocijas. Tai – istorija apie motiną, kovojančią už savo sūnų, tiesą ir namų jaukumą. Deja, visa tai sudraskoma žiaurios tikrovės.
„Filme namų jaukumo ir ramybės motyvas labai svarbus – juk būtent tai, dingus mylimam sūnui, praranda pagrindinė herojė. Žiūrėdama šį filmą, nė negalėjau įsivaizduoti, ką turėjo išgyventi ši moteris. Tokie filmai priverčia susimąstyti – o kas, jei taip nutiktų man? Tai tiesiog protu nesuvokiama“, – mintimis dalinsis V. Poderytė-Bernatavičė.
Gamins jaukumu alsuojantį patiekalą
Kadangi filme nuolat išryškėja namų motyvas, vedėjai pasirinks patiekalą, simbolizuojantį šilumą ir rūpestį – vištienos pyragą.
Tai – klasikinis amerikietiškos virtuvės valgis, ypač populiarus 1920-1930 m. laikotarpiu. Trapios tešlos pyragas su kreminiu vištienos ir daržovių įdaru primins jaukią šeimos vakarienę – tą saugumo pojūtį, kurio filme taip trūksta.
„Kartu su Vaida nusprendėme gaminti patiekalą, kuris galėtų būti mamos meilės ir namų jaukumo simbolis. Šis pyragas – ne desertinis, o tradicinis amerikietiškas vištienos pyragas, išpopuliarėjęs tarpukariu. Ir, gera žinia – jo paruošimas kainuos vos iki 8 eurų“, – pasakos šefas Tadas.
„Beje, vištienos pyragas – itin populiarus patiekalas Amerikoje. Jis dažnai pasirodo kine ar literatūroje kaip mamos meilės, namų jaukumo ir vaikystės prisiminimų simbolis. Įdomu tai, kad šio patiekalo šaknys siekia senovės Romą – būtent ten romėnai pirmieji pradėjo kepti mėsą tešloje, kad išsaugotų jos sultis. Vėliau, kartu su europiečių imigrantais, šis receptas atkeliavo į Ameriką, ir tapo šeimos susibūrimo, šilumos bei jaukumo simboliu“, – pridurs V. Poderytė-Bernatavičė.
Beruošdami vištienos pyragą, Vaida ir Tadas dalinsis ne tik kulinariniais patarimais, bet ir mintimis apie vakaro filmą.
O Tadas pagirs ir kolegės Vaidos įvaizdį. Anot virtuvės šefo, Vaida itin primins jo mėgstamą aktorę bei pagrindinę filmo žvaigždę – A. Jolie.
„Negaliu tavęs nepagirti, Vaida. Šiandien atrodai nuostabiai! Beveik kaip Angelina Jolie – mano visų laikų mėgstamiausia aktorė“, – šypsodamasis komentuos Tadas.
Jam pritars ir Vaida: „Nemeluosiu. Man Angelina Jolie – taip pat puiki, išskirtinio grožio aktorė. Ji – „Oskaro“ laureatė, režisierė, filantropė bei aktyvistė. Beje, ar žinojai, kad ji augina net šešis vaikus? Tris biologinius ir tris įvaikintus iš įvairių šalių.“
Ne ką daugiau dėmesio laidos vedėjai skirs ir režisieriui C. Eastwoodui. Anot Vaidos, tokį įspūdį galėjo sukurti tik tikra Holivudo legenda.
„Šio filmo režisierius Clintas Eastwoodas – vienas labiausiai mane žavinčių žmonių visame Holivude. Tai – tikra kino legenda, kuriai dabar jau 95 metai. Beje, „Laumės vaiką“ jis režisavo būdamas 78-erių! Neįtikėtinai produktyvus kūrėjas – per savo karjerą režisavo daugiau nei 30 filmų ir daugybėje jų suvaidino ir pats. Man jo režisūra ypatinga: tokie filmai kaip „Gran Torino“, „Mergina, verta milijono“ ar „Laumės vaikas“ – tikroviški, nenugludinti, bet labai gilūs ir prasmingi. Beje, Eastwoodas per savo karjerą yra pelnęs net keturis „Oskarus“, – pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.
