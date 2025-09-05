Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Angelina Jolie nustebino kardinaliais išvaizdos pokyčiais: tapo blondine ir nusirėžė plaukus

2025-09-05 16:14
Viena žinomiausių pasaulio aktorių bei grožio ikonų Angelina Jolie nustebino gerbėjus išvaizdos pokyčiais. Moteris kardinaliai pakeitė ne tik šukuoseną, bet ir plaukų spalvą.

Angelina Jolie (nuotr. SCANPIX)

Angelina Jolie, viena žinomiausių aktorių pasaulyje bei viena gražiausių moterų, į kurią lygiuojasi dauguma gerbėjų, visai neseniai nustebino išvaizdos pokyčiais.

Angelina Jolie pakeitė šukuoseną

Gerbėjai pratę aktorę eilę metų matyti ta pačia šukuosena – tamsūs ir ilgi plaukai, tik ne šį kartą. Moteris gerbėjus nustebino išvaizdos pokyčiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tamsius plaukus pakeitė šviesūs, o ilgus – trumpi.

Šie pokyčiai visiškai ne atsitiktiniai. Angelina Jolie filmuojasi naujame filme, komedijoje „Neramūs žmonės“. Angelija jame atlieka Zaros vaidmenį, kuris reikalauja tokios šukuosenos.

Filmavimai vyksta Londone, Didžiojoje Britanijoje, o kartu su Angelina Jolie filmuojasi ir Aimee Lou Wood bei Jason Segel. Neįtikėtina, tačiau filme išvysime ir Angelinos sūnų Maddox.

Šis filmas statytas pagal to paties pavadinimo knygą, kuri buvo išleista prieš 6-erius metus.

