Angelina Jolie nustebino kardinaliais išvaizdos pokyčiais: tapo blondine ir nusirėžė plaukus

Angelina Jolie, viena žinomiausių aktorių pasaulyje bei viena gražiausių moterų, į kurią lygiuojasi dauguma gerbėjų, visai neseniai nustebino išvaizdos pokyčiais.
Angelina Jolie pakeitė šukuoseną
Gerbėjai pratę aktorę eilę metų matyti ta pačia šukuosena – tamsūs ir ilgi plaukai, tik ne šį kartą. Moteris gerbėjus nustebino išvaizdos pokyčiais.
Tamsius plaukus pakeitė šviesūs, o ilgus – trumpi.
Angelina Jolie makes her blonde debut on the set of 'ANXIOUS PEOPLE' in London. 🎬 pic.twitter.com/GHTrkq33jM

— GoldenSeries (@series_golden) September 4, 2025
Šie pokyčiai visiškai ne atsitiktiniai. Angelina Jolie filmuojasi naujame filme, komedijoje „Neramūs žmonės“. Angelija jame atlieka Zaros vaidmenį, kuris reikalauja tokios šukuosenos.
Filmavimai vyksta Londone, Didžiojoje Britanijoje, o kartu su Angelina Jolie filmuojasi ir Aimee Lou Wood bei Jason Segel. Neįtikėtina, tačiau filme išvysime ir Angelinos sūnų Maddox.
Šis filmas statytas pagal to paties pavadinimo knygą, kuri buvo išleista prieš 6-erius metus.
