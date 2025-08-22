Prisimenate Boratą suvaidinusį aktorių? 53-ejų vyro pokyčiai šokiruoja

„ChatGPT“ kategoriškai paneigė, kad turėtų ką bendro su aktoriaus „Men’s Fitness“ viršeliu. Pats Cohenas savo „Instagram“ istorijoje pajuokavo: „Ne, tai ne AI. Aš tikrai toks savimyla, kad viską dariau pats.“
Asmeninis treneris stojo į kovą
Į diskusijas įsitraukė ir jo treneris Alfonso Moretti, kuris patikino, kad Cohenas sportavo kasdien, maždaug pusvalandį, ir laikėsi griežto režimo. „Visi netrukus pamatys, kiek darbo jis įdėjo. Tai ne photoshopas, o prakaitas ir disciplina“, – sakė treneris.
Pasak Moretti, aktorius taip formavo kūną ne šiaip dėl grožio, o ruošiantis dviem naujiems vaidmenims – demono Mefisto seriale „Geležinė širdis“ ir burtininko Mandreiko komedijoje, kurią režisuos Etanas Cohenas.
Tačiau gerbėjus domina ne tik profesionalūs planai – po birželį oficialiai pasibaigusių skyrybų su Isla Fisher, su kuria praleido 14 metų, Cohenas oficialiai grįžo į laisvų vyrų rinką.
Meilė, šeima ir tylus išsiskyrimas
Du dešimtmečius trukusi S. Barono Coheno ir I. Fisher meilės istorija atrodė tvirta kaip uola – Isla net priėmė judaizmą dėl mylimojo. Tačiau, pasak artimųjų, jų santykius sudaužė ne skandalai, o atstumas.
„Viskas pradėjo byrėti, kai jie persikėlė į Australiją – Isla norėjo būti arčiau savo šeimos, o Sacha jautėsi vis toliau nuo jam brangių žmonių. Jis daug ką paaukojo dėl jos, ši auka buvo tik viena iš daugelio per jų santuoką“, – cituoja „Daily Mail“ šaltinis.
Pora visada buvo itin santūri ir saugojo privatumą. Jie vengė viešų ginčų, labiau rinkdavosi šeimos jaukumą ir vaikams skirtą laiką. Net ir jų skyrybos vyko tyliai – be viešų kaltinimų, bet su pastangomis išsaugoti šiltą ryšį dėl atžalų.
Cohenas ir Fisher augina tris vaikus: dukras Olive (17) bei Elulą (14) ir sūnų Montgomery (10). Nors santuokos išsaugoti nepavyko, abu aktoriai ne kartą pabrėžė, kad didžiausia jų gyvenimo vertybė – šeima. „Mūsų vaikai yra mūsų prioritetas. Viskas, ką darome, pirmiausia yra dėl jų“, – yra sakę jie bendrame pareiškime.
Naujas Sacha – nauja pradžia?
Nors oficialiai poros keliai išsiskyrė, buvusi pora ir toliau stengiasi išlikti artimi – dėl vaikų nori išsaugoti normalų kasdienį bendravimą.
Vis dėlto ne visi tiki, kad santuoka iširo tik dėl atstumo. Priminta ir Rebel Wilson istorija – aktorė viešai skundėsi dėl Coheno elgesio filmavimo aikštelėje. Tačiau filmo „Grimsbiai“ kūrėjai šiuos kaltinimus paneigė, o net devyni komandos nariai patvirtino, jog viskas vyko pagal scenarijų.
Šiandien internete karaliauja jo nuotraukos iš „Men’s Fitness“ viršelio. Vieni spėlioja, kad aktorius grįžta į Holivudo elitą, kiti – kad jis ruošiasi asmeniniam gyvenimo renesansui.
