TV3 naujienos > Žmonės

Dua Lipa švenčia sukaktį: praėjo jau 10 metų

2025-08-21 21:54
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 21:54

Viena žymiausių pasaulyje muzikos atlikėjų Dua Lipa, šiandien nustebino gerbėjus su priminimu. Moteris pasidalino, jog šiandien švenčia 10 metų sukaktį, nuo pirmosios dainos išleidimo.

Dua Lipa (Nuotr. SCANPIX ir socialinių tinklų)

Viena žymiausių pasaulyje muzikos atlikėjų Dua Lipa, šiandien nustebino gerbėjus su priminimu. Moteris pasidalino, jog šiandien švenčia 10 metų sukaktį, nuo pirmosios dainos išleidimo.

Žymi pop muzikos atlikėja Dua Lipa šiandien savo socialiniuose tinkluose pasidalino atminimu, kurį jai sukūrė fanai. Šiandien praėjo lygiai 10 metų, kai Dua Lipa yra muzikos pasaulyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaukė sveikinimų

Moteris pasidalinusi tokiu atminimu parašė: „Tai taip emocionalu. Taip smagu ir tiek visko dar laukia“.

Komentaruose žmonės džiaugėsi bei sveikino atlikėją su sukaktimi. Per kiek daugiau nei 10 valandų, įrašas surinko beveik 10 tūkst. „patinka“.

Simboliška, tačiau atlikėja pasidalinusi šiuo įrašu, garso takelį, kuris skamba fone, pasirinko ne atsitiktinį. Skamba atlikėjos pirmoji daina.

