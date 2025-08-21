Dua Lipa švenčia sukaktį: praėjo jau 10 metų

Žymi pop muzikos atlikėja Dua Lipa šiandien savo socialiniuose tinkluose pasidalino atminimu, kurį jai sukūrė fanai. Šiandien praėjo lygiai 10 metų, kai Dua Lipa yra muzikos pasaulyje.
Sulaukė sveikinimų
Moteris pasidalinusi tokiu atminimu parašė: „Tai taip emocionalu. Taip smagu ir tiek visko dar laukia“.
Komentaruose žmonės džiaugėsi bei sveikino atlikėją su sukaktimi. Per kiek daugiau nei 10 valandų, įrašas surinko beveik 10 tūkst. „patinka“.
Simboliška, tačiau atlikėja pasidalinusi šiuo įrašu, garso takelį, kuris skamba fone, pasirinko ne atsitiktinį. Skamba atlikėjos pirmoji daina.
