TV3 naujienos > Žmonės

Atlikėjo Calvin Harris namuose – netektis

2025-08-18 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 15:55

Elektroninės muzikos atlikėjas Calvin Harris pasidalijo savo sielvartu po to, kai mirė jo mylimas augintinis Smokey. Calvin įniršęs pareiškė, kad kaimyno šuo jį nužudė. Calvin Harris atvirai išreiškė savo pasipiktinimą po mylimo augintinio mirties, tvirtindamas, kad jį nužudė kaimyno šuo. Atlikėjas, pasidalijo nuotrauka, kurioje laiko augintinį Smokey, kartu su liūdna žinia.

Calvi Harris (Nuotr. SCANPIX)

Elektroninės muzikos atlikėjas Calvin Harris pasidalijo savo sielvartu po to, kai mirė jo mylimas augintinis Smokey. Calvin įniršęs pareiškė, kad kaimyno šuo jį nužudė. Calvin Harris atvirai išreiškė savo pasipiktinimą po mylimo augintinio mirties, tvirtindamas, kad jį nužudė kaimyno šuo. Atlikėjas, pasidalijo nuotrauka, kurioje laiko augintinį Smokey, kartu su liūdna žinia.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pagerbė savo augintinį gaidį, įkeldamas nuotrauką, kurioje, būdamas be marškinėlių, stovi savo sode. Calvin parašė:

„Ilsėkis ramybėje, Smokey, mes tave mylime. Užauginome šį vaikiną nuo viščiuko iki didingo gaidžio“. Muzikos žvaigždė niršo: „Nužudė idioto kaimyno purvinas šuo“.

Augintinio netektis iš karto po sūnaus gimimo

Tai įvyko vos po savaitės, kai Calvin pranešė, kad kartu su Vick Hope sulaukė pirmojo vaiko. Praėjusią savaitę jis pasidalijo džiugia žinia, kad pora sulaukė sūnaus liepos 20-ąją. Jis įkėlė jaukias nuotraukas iš namų, kurioje jie mėgaujasi savo meile. Calvin pirmą kartą parodė savo naujagimį sūnų ir paskelbė gražų, išskirtinį vardą, kurį jie suteikė pirmajam vaikui.

Šalia mielos nuotraukos atlikėjas rašė: „Liepos 20 d. gimė mūsų berniukas. Micah jau čia! Mano žmona – superherojė ir aš visiškai žaviuosi jos pirminiu išminties jausmu! Tiesiog esu be galo dėkingas. Mes tave labai mylime, Micah.“

Nuotraukų karuselėje, kuriuo Calvin pranešė apie Micah gimimą, buvo matyti, kad Vick gimdė vandenyje – mėlyname baseine, apsupta žvakių.

Naujoji mama pagimdė sūnų priešais nuostabų vaizdą – ją supo žaluma ir medžiai. Vienoje nuotraukoje matyti, kaip Calvin klupi šalia savo partnerės vos keliomis akimirkomis po Micah gimimo.

Atlikėjas savo „Instagram“ įraše taip pat pateikė ir kitokių nuotraukų. Įkėlė nuotrauką su Vick placenta, o po to – nuotraukas, kaip pora ją išsaugojo.

Calvinas ir Vick stengėsi kuo ilgiau išlaikyti nėštumą paslaptyje ir tik gegužės pabaigoje paskelbė džiugią žinią.

Vick pranešė apie nėštumą savo gerbėjams baigdama paskutinę „BBC Radio 1“ laidą prieš išeidama motinystės atostogų. Ji sakė: „Turiu pasakyti, kad tai mano paskutinė savaitė. Norėjau tuo pasidalinti, nes paskutines kelias savaites buvo labai gera, bet šis laikas baigiasi, nes kitą savaitę išeinu motinystės atostogų“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

