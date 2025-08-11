Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Garsus aktorius prabilo apie akistatą su mirtimi: „Buvau pasidavęs“

2025-08-11 14:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 14:25

Holivudo žvaigždė Jasonas Momoa atvirai pasidalijo viena baisiausių savo gyvenimo patirčių – aktorius vos nepaskendo. Apie šį įvykį prabilusi žvaigždė patikino, kad tą pačią akimirką atsisveikino su įpročiu, kurio niekaip negalėjo atsikratyti metų metus.

Jasonas Momoa (nuotr. SCANPIX)

Holivudo žvaigždė Jasonas Momoa atvirai pasidalijo viena baisiausių savo gyvenimo patirčių – aktorius vos nepaskendo. Apie šį įvykį prabilusi žvaigždė patikino, kad tą pačią akimirką atsisveikino su įpročiu, kurio niekaip negalėjo atsikratyti metų metus.

0

Sunku įsivaizduoti, kad atletiškasis „Akvamenas“ galėtų atsidurti pavojuje, juolab jūroje – aplinkoje, kuri, atrodytų, jam turėtų būti įprasta. Tačiau gimęs ir augęs Havajuose, J. Momoa patyrė tikrą siaubą, kai vienas iš pasiplaukiojimų banglente vos nesibaigė tragedija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasakodamas apie įvykį podkaste „SmartLess“, 46-erių aktorius pasakojo, kaip kartu su trimis draugais plaukė banglente palei Maujo pakrantę. Jie buvo nutolę apie mylią nuo kranto, kai Momoa netikėtai nutrūko lentą laikanti virvė – lenta nuskriejo vėjo nešama, o jis liko be nieko atvirame vandenyne.

„Ten, kur atsidūriau, bangos siekė apie 3 metrus. Tai pavojinga vieta net patyrusiems banglentininkams. Niekas manęs nematė – mojavau irklu, bet buvau pernelyg toli“, – pasakojo aktorius.

Bangos buvo tokios stiprios, kad vos neplėšė nuo kūno šortų. J. Momoa sakė, kad po kurio laiko rankos ir kojos tiesiog nustojo klausyti, o vilties sulaukti pagalbos praktiškai nebuvo.

„Tą akimirką galvojau tik apie savo mažytę dukrą... Meldžiausi protėviams. Buvau visiškai palūžęs“, – atviravo jis.

Kai jį pagaliau pamatė draugas, legendinis banglentininkas Laird Hamilton, J. Momoa jau buvo paniręs po vandeniu.

„Buvau pasidavęs. Kūnas nebeklausė. Staiga pajutau kažką po kojomis – gal tai buvo rifas, gal banginis, nežinau. Bet griebiausi už kažko ir pašokau į paviršių“, – prisiminė jis. „Įsirėmiau kojomis į koralus ir vos iškėliau lūpas, kad galėčiau įkvėpti. Tą akimirką jau buvau tarsi miręs. Ir tai buvo mano antras šansas.“

Pasak aktoriaus, kai Hamiltonas jį ištempė, jis jautėsi lyg buvęs „10 minučių miręs“. Tačiau laukė dar vienas iššūkis – iki kranto buvo likę dar apie 11 kilometrų, o jo pėdos buvo kruvinos.

„Visa kelionę meldžiausi savo seneliams“, – sakė jis.

Ši siaubinga patirtis paliko gilų pėdsaką, J. Momoa po jos ne tik išsigelbėjo, bet ir tą pačią dieną galutinai metė rūkyti. „Rūkiau 2–3 pakelius per dieną. Negalėjau mesti nei dėl vaikų, nei dėl buvusios žmonos. Bet po šio įvykio – nė karto nebeužsirūkiau. Buvau per daug arti mirties“, – prisipažino jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

