Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

52-ejų TV žvaigždės veidą užpuolė parazitas: dabar sunku ją atpažinti

2025-08-19 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 14:55

Brandi Glanville, buvusi „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ žvaigždė, užsikrėtė infekcija Maroke filmuodama „The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Ex-Wives Club 2“ 2023 metais. Dabar, praėjus daugiau nei dvejiems metams, Glanville apsilankė pas daugiau nei 20 gydytojų, ieškodama pagalbos dėl savo būklės ir jai sunku apmokėti sąskaitas, nes jau išleista šešiaženklė suma, kuri perkopė 100 tūkst. eurų.

Brandi Glanville (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Brandi Glanville, buvusi „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ žvaigždė, užsikrėtė infekcija Maroke filmuodama „The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Ex-Wives Club 2“ 2023 metais. Dabar, praėjus daugiau nei dvejiems metams, Glanville apsilankė pas daugiau nei 20 gydytojų, ieškodama pagalbos dėl savo būklės ir jai sunku apmokėti sąskaitas, nes jau išleista šešiaženklė suma, kuri perkopė 100 tūkst. eurų.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dailymail.co.uk rašo, jog moteris pasakojo: „Mano draudimas sakė: „Tau nieko nėra. Tai tik uždegimas ir seni užpildai',“ – pasakojo ji žurnalui US Weekly, kalbėdama apie keistus gumbus savo veide.

REKLAMA
REKLAMA

„Mano veidas pradėjo tarsi judėti ir daryti keistus dalykus. Aš pradėjau prarasti regėjimą kairėje akyje. Tai beprotiška,“ – sakė ji leidiniui.

REKLAMA

„Iš pradžių mano veidas ištino ir buvo labai sutinęs. Vėliau jis pradėjo smegti į vidų ir aš jaučiausi lyg kažkas mane graužtų iš vidaus“, – išsigandusi pasakojo Brandi.

Išleido 130 tūkst. gydymo paieškoms

Realybės šou žvaigždė teigė, kad išleido daugiau nei 130 000 dolerių ieškodama gydymo.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš moku tik minimalius įnašus už kreditines korteles. Mano santaupos išseko,“ – sakė Brandi.

„Savo amžiuje jaučiuosi kaip nevykėlė, nes anksčiau tvarkiausi su viskuo. Viskas buvo gerai. Turėjau puikią kredito istoriją. O dabar bijau dėl kiekvieno menkiausio dalyko“, – atviravo ji.

JAV medicininių sąskaitų našta yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės kreipiasi dėl bankroto, rašo AnnualReviews.org.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kreipėsi pagalbos į strategę

Glanville kreipėsi pagalbos į sveikatos priežiūros strategę Rachel Strauss, kuri save vadina PBM Princess, kad padėtų ginčyti kai kurias draudimo neapmokėtas sąskaitas.

„Jos atsakomybė yra bendradarbiauti su ligoninėmis, kuriose lankėsi, kad peržiūrėtų pateiktas sąskaitas ir užtikrintų, jog jos būtų tinkamai pateiktos,“ – sakė Strauss.

REKLAMA

„Yra dalykų, kurie tikrai buvo skubūs atvejai ir gydytojai tai patvirtins, todėl mes galime siekti, kad jie būtų sumažinti tiek, kiek įmanoma“, – tęsė moteris.

Strauss padės Glanville derėtis dėl paslaugų įkainių ir sudaryti mokėjimo planą, kuris leistų jai toliau save išlaikyti. Ji taip pat pabrėžė, kad svarbu, jog knygos „Drinking and Dating“ autorė pasiektų, kad draudimo bendrovė padengtų bent dalį vizitų pas gydytojus, nes specialistai nesugebėjo nustatyti jos ligos.

„Dabar, kai ji turi aiškią diagnozę, ji gali kreiptis atgal, ir čia prasideda finansinė kova,“ – paaiškino Strauss.

Glanville taip pat rado naują gydytoją, kuris padės. Tai infekcinių ligų specialistas dr. Michael Scoma iš Niujorko.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
A
A
2025-08-19 15:12
triperis užpuolė?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų