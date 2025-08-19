52-ejų TV žvaigždės veidą užpuolė parazitas: dabar sunku ją atpažinti

Dailymail.co.uk rašo, jog moteris pasakojo: „Mano draudimas sakė: „Tau nieko nėra. Tai tik uždegimas ir seni užpildai',“ – pasakojo ji žurnalui US Weekly, kalbėdama apie keistus gumbus savo veide.
„Mano veidas pradėjo tarsi judėti ir daryti keistus dalykus. Aš pradėjau prarasti regėjimą kairėje akyje. Tai beprotiška,“ – sakė ji leidiniui.
„Iš pradžių mano veidas ištino ir buvo labai sutinęs. Vėliau jis pradėjo smegti į vidų ir aš jaučiausi lyg kažkas mane graužtų iš vidaus“, – išsigandusi pasakojo Brandi.
Išleido 130 tūkst. gydymo paieškoms
Realybės šou žvaigždė teigė, kad išleido daugiau nei 130 000 dolerių ieškodama gydymo.
„Aš moku tik minimalius įnašus už kreditines korteles. Mano santaupos išseko,“ – sakė Brandi.
„Savo amžiuje jaučiuosi kaip nevykėlė, nes anksčiau tvarkiausi su viskuo. Viskas buvo gerai. Turėjau puikią kredito istoriją. O dabar bijau dėl kiekvieno menkiausio dalyko“, – atviravo ji.
JAV medicininių sąskaitų našta yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės kreipiasi dėl bankroto, rašo AnnualReviews.org.
Kreipėsi pagalbos į strategę
Glanville kreipėsi pagalbos į sveikatos priežiūros strategę Rachel Strauss, kuri save vadina PBM Princess, kad padėtų ginčyti kai kurias draudimo neapmokėtas sąskaitas.
„Jos atsakomybė yra bendradarbiauti su ligoninėmis, kuriose lankėsi, kad peržiūrėtų pateiktas sąskaitas ir užtikrintų, jog jos būtų tinkamai pateiktos,“ – sakė Strauss.
„Yra dalykų, kurie tikrai buvo skubūs atvejai ir gydytojai tai patvirtins, todėl mes galime siekti, kad jie būtų sumažinti tiek, kiek įmanoma“, – tęsė moteris.
Strauss padės Glanville derėtis dėl paslaugų įkainių ir sudaryti mokėjimo planą, kuris leistų jai toliau save išlaikyti. Ji taip pat pabrėžė, kad svarbu, jog knygos „Drinking and Dating“ autorė pasiektų, kad draudimo bendrovė padengtų bent dalį vizitų pas gydytojus, nes specialistai nesugebėjo nustatyti jos ligos.
„Dabar, kai ji turi aiškią diagnozę, ji gali kreiptis atgal, ir čia prasideda finansinė kova,“ – paaiškino Strauss.
Glanville taip pat rado naują gydytoją, kuris padės. Tai infekcinių ligų specialistas dr. Michael Scoma iš Niujorko.
