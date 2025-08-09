Saulius Baradinskas išpildė neįtikėtiną svajonę: „Šis vaikinas įrašė savo vardą Holivude“

Šia džiugia žinia S. Baradinskas pasidalijo feisbuke.
„PAGALIAU!!!! MASTER in FINE ARTS of DIRECING at American Film Institute.
Šiandien mano vidinis vaikas iš Pašilaičių nuėjo savo svajonių keliu, o šis vaikinas šiandien įrašė savo vardą Holivude“, – rašė jis.
Tokias studijas baigė garsiausi režisieriai
Primename, jog režisūros magistro studijas Holivude veikiančioje Amerikos filmų instituto konservatorijoje S. Baradinskas pradėjo 2023 metais.
Apie neįkainojamą galimybę studijuoti tokioje vietoje jis pasidžiaugė viešai.
Amerikos filmų instituto konservatorija – geriausia kino mokykla JAV. Šioje mokykloje mokėsi tokie režisieriai kaip Davidas Lynchas, Daren Aronofsky (The Whale), o konservatorijos seminaruose studentams dėstė Stevenas Spielbergas, Quentinas Tarantino, Martinas Scorsese, Sofia Coppola (Lost in Translation ir kiti žymus kino meistrai.
„Žodžiai neapsako emocijos ir jausmų, ką šiuo metu išgyvenu, atrodo, kad atsibudau kitoje realybėje ir negaliu dar patikėti, kad tai vyksta man“ – tąkart džiaugėsi Saulius.
Tiesa, tąkart jis neslėpė, kad didžiausias iššūkis – studijų kaina ir kiti kaštai, kuriems, kaip skaičiavo jis, prireiks virš 200 tūkstančių eurų dvejiems metams.
