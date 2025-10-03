Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Netoli Los Andželo esančioje „Chevron“ naftos perdirbimo gamykloje kilo didelis gaisras

2025-10-03 11:46 / šaltinis: BNS
2025-10-03 11:46

Netoli Los Andželo esančioje „Chevron“ naftos perdirbimo gamykloje ketvirtadienio vakarą kilo gaisras, kurio metu į orą kilo už kelių kilometrų matomos liepsnos.

0

Kalifornijos El Segundo miesto pareigūnai paragino žmones likti namuose. Pareiškime, paskelbtame praėjus maždaug 30 minučių nuo gaisro pradžios, teigiama, kad tiesioginio pavojaus visuomenės saugumui nėra ir kad evakuacija nevykdoma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Chevron“ naftos perdirbimo gamykloje El Segunde žmonės nenukentėjo, o visi darbuotojai saugūs, sakoma vėlai ketvirtadienį paskelbtame bendrovės pareiškime.

Jame priduriama, kad stebėjimo sistema parodė, jog gaisras neišplito už gamyklos aptvaro ribų. Pareiškime nenurodoma, dėl ko kilo gaisras.

El Segundo policijos ir ugniagesių departamentai kol kas nekomentavo.

Los Andželo apygardos priežiūros tarybos narė Holly Mitchell televizijai „KCAL-TV“ sakė, kad ugniagesių komandos suvaldė gaisrą viename naftos perdirbimo gamyklos skyriuje.

Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo biuras teigė stebintis situaciją ir koordinuojantis veiksmus su valstijos ir vietos valdžios institucijomis, kad apsaugotų bendruomenę.

El Segundas yra pajūrio miestas, esantis maždaug už 1,6 km į pietus nuo Los Andželo tarptautinio oro uosto. Los Andželo merė Karen Bass  socialiniame tinkle „X“ rašė, kad jokio žinomo poveikio oro uostui nebuvo.

Naftos perdirbimo gamykla užima maždaug 3,9 kv. km plotą ir turi daugiau nei 1 770 kilometrų vamzdynų, teigiama bendrovės svetainėje. Naftos perdirbimo gamykla, veikianti nuo 1911 metų, per dieną gali perdirbti iki 290 tūkst. barelių žalios naftos, įskaitant benziną, reaktyvinį ir dyzelinį kurą, teigiama bendrovės svetainėje.

