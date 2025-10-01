Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

11-metė Viktorija nedvejojo nė akimirkai: iš gaisro išgelbėjo savo broliuką ir sesutę

2025-10-01 15:10 / šaltinis: Jurbarko „Šviesa“
2025-10-01 15:10

Rugsėjo 20-ąją Jurbarke kilęs gaisras galėjo pasibaigti tragedija. Atvira liepsna Jurbarke degė dviejų aukštų namas, o į nelaimės vietą skubėjo dvi greitosios medicinos pagalbos brigados – buvo įtariama, kad viduje gali būti vaikų.

11-metė Viktorija išgelbėjo brolį ir sesę (nuotr. Jurbarko šviesa)

Rugsėjo 20-ąją Jurbarke kilęs gaisras galėjo pasibaigti tragedija. Atvira liepsna Jurbarke degė dviejų aukštų namas, o į nelaimės vietą skubėjo dvi greitosios medicinos pagalbos brigados – buvo įtariama, kad viduje gali būti vaikų.

1

Šį kartą didžiausia gelbėtoja pasirodė esanti vos vienuolikmetė mergaitė Viktorija, skelbia Kauno r. teritorinis GMP skyrius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Drąsi reakcija lemtingą akimirką

„Negaliu nepasidalinti mažos, gležnos, bet su didele širdele vienuolikmetės mergaitės Viktorijos istorija. Ji iš ugnies gniaužtų išgelbėjo savo trejų metų broliuką Adomą ir penkerių sesutę Eviją“, – pasakojo įvykio liudininkė, GMP medikė Vilma Butėnienė.

Užuodusi dūmus ir pamačiusi liepsnas brolio kambaryje, Viktorija nė akimirkai nesudvejojo. Ji nebandė gelbėti žaislų ar daiktų – mergaitė puolė gelbėti tai, kas svarbiausia.

Paėmusi brolį į glėbį, ji uždengė jam nosį marškinėliais, pritūpė, kad šis neprikvėpuotų dūmų, ir išnešė į lauką. Tada parbėgo į kambarį, apglėbė sesę ir tokiu pat būdu išgelbėjo ir ją. Tik išnešusi abu mažamečius, kieme sutiko mamą Ramintą, kuri nedelsdama iškvietė pagalbą.

Žinios, kurios išgelbėjo gyvybes

Paklausta, iš kur žinojo, kaip elgtis, Viktorija prisiminė mokykloje vykusią ugniagesių paskaitą:

„Sakė, jei pamatai degančius namus, pirmiausia turi gelbėti artimuosius. Todėl čiupau brolį ir sesę, o tada išbėgom į lauką.“

Tai, ką išgirdo pamokoje, mergaitė pritaikė realiame gyvenime, o jos ryžtas padėjo išsaugoti šeimos gyvybes.

Bendruomenės parama

Šiandien visi – sveiki ir gyvi, tačiau šeima gaisro metu patyrė didelių nuostolių. Norintys gali prisidėti prie pagalbos, paaukodami net ir nedidelę sumą.

Paramos sąskaita:

Raminta Aksamitauskienė

LT19 7300 0101 1049 2026 (Swedbank)

Paskirtis: pagalba po gaisro

Gyvas priminimas mums visiems

Ši istorija – įkvepiantis priminimas, kad didvyriškumas neturi amžiaus. Nesvarbu, kiek žmogui metų, svarbu, kaip jis pasielgia, kai to labiausiai reikia.

Vienuolikmetė Viktorija tapo pavyzdžiu, kad žinios, širdis ir drąsa gali būti lemtingos net mažiausio žmogaus rankose.

Šaltinis: Jurbarko „Šviesa”

