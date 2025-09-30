Į TV studiją Vytautas Mikaitis atvyko su nepaprastu automobiliu: ant kapoto – ypatingos žymės

Į studiją užsukęs Vytautas Mikaitis prisipažino – jo gyvenimas pilnas spalvų ir staigmenų. Keliautojas, vedėjas ir šmaikštuolis juokėsi, kad netikėtai atrado turintis tris automobilius, nors pats to nė nenumatė. Vienas jų – ypatingas, ryškiai žalias „Ford Sierra“.
„Tiesą sakant, prisijungiau prie vienos populiarios programėlės ir supratau, kad iš viso turiu net tris automobilius. O buvau truputėlį išsigandęs.
Vienas iš automobilių yra žalia „Sierra“, su kuria atvykau čia. Teko ir pačiam atsisėsti ant kapoto ir jį sulankstyti, kaip visi daro – matosi bent jau dvi subinės ant kapoto“, – su šypsena pasakojo V. Mikaitis.
Kokius dar automobilius slepia Vytauto garažas ir kokius nuotykius jis yra patyręs kelyje?
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!