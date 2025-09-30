Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į TV studiją Vytautas Mikaitis atvyko su nepaprastu automobiliu: ant kapoto – ypatingos žymės

2025-09-30 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 20:15

162 šalys, netikra kelionių agentūra „Pravalturas“ ir dabar – išskirtinis automobilis. Vienas charizmatiškiausių Lietuvos laidų ir renginių vedėjų Vytautas Mikaitis laidoje „Gazas dugnas. Šou“ prabilo apie savo transporto priemones, kurios ne kartą sukėlė šypsenų ir nuotykių.

1

Į studiją užsukęs Vytautas Mikaitis prisipažino – jo gyvenimas pilnas spalvų ir staigmenų. Keliautojas, vedėjas ir šmaikštuolis juokėsi, kad netikėtai atrado turintis tris automobilius, nors pats to nė nenumatė. Vienas jų – ypatingas, ryškiai žalias „Ford Sierra“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiesą sakant, prisijungiau prie vienos populiarios programėlės ir supratau, kad iš viso turiu net tris automobilius. O buvau truputėlį išsigandęs.

Vienas iš automobilių yra žalia „Sierra“, su kuria atvykau čia. Teko ir pačiam atsisėsti ant kapoto ir jį sulankstyti, kaip visi daro – matosi bent jau dvi subinės ant kapoto“, – su šypsena pasakojo V. Mikaitis.

Kokius dar automobilius slepia Vytauto garažas ir kokius nuotykius jis yra patyręs kelyje?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

