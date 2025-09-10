Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vytautas Mikaitis atsidūrė medikų rankose: atlikta skubi operacija

2025-09-10 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 11:55

Keliautojas, renginių ir laidų vedėjas Vytautas Mikaitis šiuo metu išgyvena nelengvą periodą – neseniai jam buvo atlikta skubi operacija.

Keliautojas, renginių ir laidų vedėjas Vytautas Mikaitis šiuo metu išgyvena nelengvą periodą – neseniai jam buvo atlikta skubi operacija.

4

Socialiniame tinkle „Facebook“ V. Mikaitis sukėlė gerbėjams nerimą, kai pasidalijo nuotraukomis iš Kauno klinikų.

Vytautui Mikaičiui atlikta operacija

Vytautas atskleidė, kad neseniai jam buvo atlikta skubi operacija.

Įraše, kuriuo neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt, V. Mikaitis paaiškino, kas nutiko, dėkojo jį gydantiems medikams ir visiems, palaikantiems šiuo nelengvu periodu.

„Vienas neatsakingas judesys atgal ir nebejauti, ką dediesi į triusikus. Nebežinai, ar pradėjai šlapintis, o gal jau po visko.

Po MRT tyrimo paaiškėjo, kad buvusi išvarža taip pokštelėjo, kad maksimaliai užspaudė stuburo nervą, todėl reikėjo skubiai operuoti. Šiuo metu esu tas, kur tik palietus lėktuvo ratams žemę, jau ploju, nors lekiam dar ant 300km/h ir nežinau, ar yra stabdžiai, ar trenksiuosi į sieną.

Situacija, tikiuosi, gerėja, nors praėjo tik/net 42 valandos po operacijos ir dar jaučiu didelį tirpimą. Labai ačiū „Kauno klinikų“ neurochirurgijos skyriui, chirurgui ir darbuotojams, Greitosios medicinos pagalbos tarnybai, LSMU Hipodromo 3-iai ligoninei, Šilainių 2-ai ligoninei ir specialistams. Visiems, kas rūpinatės ir aplankote ir linkite tik gero. Gero krepšinio!“ – antradienio vakarą socialiniame tinkle dalijosi V. Mikaitis.

